Visszatértek a palotai gólyák

– Egy-két hete egymás után érkeznek vissza fészkeikbe Csanádpalotán a gólyák, nagy részük már hazatért – tudtuk meg a városban lakó Hajas Lászlótól. Ő volt az, akinek a javaslatára a helyi települési értéktárba is bekerültek a költözőmadarak. Hogy számára különösen kedvesek, az nem véletlen: a közvetlen szomszédságukban is fészkel egy pár régóta, akik rendszeresen berepülnek a kertjükbe is rovarok után kutatva. Tegnap a hím a fészek megerősítéséhez használható ágakat keresett – mesélte.

Csanádpalota híres arról, hogy ott sok gólya él. A fészkek többsége a vasútállomásra vezető főút és környéke mentén, illetve a város szélein, villanypóznákon van olyan utcákban, mint például a Kossuth, a Kálmány Lajos, a Szent István vagy a Csokonai.

A legutóbbi felmérés szerint 15 fészket számláltak össze, amelyekben abban az esztendőben 34 fióka nevelkedett. Amikor költenek, pompás látványt nyújtanak az egymás mellett a magasban sorakozó fészkek – ezt afféle idegenforgalmi látványosságként is számom tartják. Készült egyébként róluk az önkormányzat honlapján megtekinthető film is Fejes Ferenc jóvoltából, Szilágyi Imre pedig egyelőre kiadásra váró könyvet írt róluk.

Tavaly csanádpalotai volt az első gólya, amelyik a megyében hazatért. Idén nem az itteniek voltak a leggyorsabbak, ez azonban cseppet sem csorbított a népszerűségükön. Azt hallottuk, még az áramszolgáltató szakemberei is példamutató módon vigyáztak a fészkekre, mialatt kicserélték a póznákat – idén tavasszal végeztek a munkával, és minden fészek alá horganyzott tartóalkalmasságok kerültek.