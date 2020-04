Vivaldi-Juronics: A négy évszak – csak ma este

A tánc világnapja alkalmából a Delbeaufilm Vimeo csatornáján ma 19-kor látható a Szegedi Kortárs Balett és a Müpa közös produkciója A négy évszak – Feminizma. Az előadás kapcsán Juronics Tamás koreográfus videóüzenetben osztotta meg gondolatait,

Az évszakok múlása tavasztól télig afféle szimbolikus párhuzamba állítható az emberi életút fejlődésével, – nem először inspirálja alkotókat ez a párhuzam, – jelen esetben azonban az erős női fókusz teszi különlegessé ezt az utazást, melyhez Nagy Kriszta Tereskova „Feminizma” című írása segített irányt mutatni.

A még gyermek leány félénken közelít a másik nemhez: számára titokzatos világ az. Nem is nyer oda beeresztést igazából később sem, hiába kapcsolódik bárkihez is. Egyre inkább azt kell megtapasztalnia, hogy a férfiak világa egy kemény, zárt kör, ahonnan a nők eleve ki vannak zárva. Ez az erős akaratú nő azzal szembesül, hogy hiába próbálja ő is keményen, „férfihoz méltón”, férfias eszközökkel megállni a helyét, nem érdemel figyelmet, csak a teste, a női mivolta „bevetésével”. Megpróbál tehát ezzel a fegyverrel élni és áttörni az „üvegplafonon”, amely szinte láthatatlanul, de mégis ott feszül a két nem között, gátolja őt az előrejutásban, és nem engedi a följebbjutásban. A hatalom megszerzésekor azonban hiába a siker, hiába a véres győzelem, a végén egyedül marad önmagával, a még benne élő gyermeklánnyal. Végül legszebb táncát a Halállal táncolja el.

Juronics Tamás a tánc világnapja alkalmából osztotta meg gondolatait, melyből kiderül, hogy miért nem hordanak ma már a táncosok maszkot, ki volt a tánc Shakespeare-je és miért feminizma a darab alcíme.

https://www.facebook.com/watch/?v=170478894214979

Lili, a Lány: Szigyártó Szandra

a kis Lili: Pataki Noémi e.h.

Halál: Borovics Tamás

Fiú: Kiss Róbert

Továbbá

Takács Zsófia, Hegedűs Tamás, Czár Gergely, Bocsi Petra, Vincze Lotár, Nier Janka, Kovács Enikő, Aradi Zsolt, Tokaji Rita, Wéninger Dalma, Csetényi Vencel, Stáry Kata, Horváth M. Gergő, Zsadon Flóra, Hortobágyi Brigitta

Zene : Antonio Vivaldi

Írta : Nagy Kriszta Tereskova

Fény : Stadler Ferenc

Díszlet : Cziegler Balázs

Díszlet kivitelező: Scabello Bt.

Jelmez: Bianca Imelda Jeremias

Balett-igazgató: Pataki András

Koreográfus : Juronics Tamás