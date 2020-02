Vízforraló is kerül a köztéri kis kukákba

Túl kevés a kuka a belvárosban, panaszolta olvasónk – utánajártunk a szemeteshelyzetnek. Nem a számokkal van gond, inkább az igényszinttel, és továbbra sem az és úgy kerül a köztéri hulladékgyűjtők egy részébe, aminek kellene.

Csikktenger borítja a belvárost, írta meg lapunk február 21-én: olvasóink nem csak a cigarettacsikkekre, hanem a köztéri kukákra általánosságban is panaszkodtak. Azért van sokszor teli a kuka, mert hiába ürítik rendszeresen, ha túl kevés van belőle: logikus következtetés lenne, de már korábban is írtunk róla, hogy sokan a kommunális szemetüket is a kicsi gyűjtőedényekbe dobják.

Nem mindenkinek van igénye a tisztaságra

Ahogy múlt heti cikkünkben is megírtuk, kihagyva a Móra park–Stefánia felújítási területet, a nagykörúton belül összesen 575 köztéri hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik a környezetgazdálkodás. A belvárosban a Tisza Lajos körúton belül 282, a Tisza Lajos körút és a nagykörút között pedig 293 darab köztéri hulladékgyűjtő edényt találunk – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától.

– Tudomásom szerint nincs törvényileg előírt minimum darabszám vagy minimális „edénysűrűség”. Nem életszerű, és esztétikailag sem elképzelhető, hogy lépten-nyomon szemetesek sorfala övezze a járdákat. A tapasztalatunk szerint, akinek neveltetése, esztétikai belső igénye nem követeli meg, hogy zsebre tegye a szemetet, vagy elfáradjon az 50 méteren belül lévő kukáig, az a szemétgyűjtők sorfalát sem használná – így fogalmazott Makrai László.

Vízforraló, szendvicssütő, mixer

A kukákat ürítő kollégák visszajelzései alapján kiderült, sokan továbbra is a köztéri szemetesekbe rakják a konyhai, kommunális hulladékot. Az utóbbi időkben mindemellett megjelentek kisebb háztartási elektromos hulladékok is ezekben a kukákban, mint a vízforraló, szendvicssütő, mixer. Az gyors telítődéshez vezet az is, hogy az üdítősdobozok és palackok kupakkal, összenyomás nélkül kerülnek az edényekbe. Sokszor már a bedobó nyílásba beszorulnak, és úgy tűnik, mintha teli lenne a szemetes – holott üres.

Akár Újra is lehetne hasznosítani

2018-ban 426 tonna hulladékot gyűjtöttek be Szegeden a csikkes edényekből és környékükről. A több 10 tonnás tételnél nagyobb kár a lefoglalt térfogat, és a földre kerülő hulladék miatti „szemetességérzet” és plusz takarítási igény. Kísérleti jelleggel, lakossági kezdeményezésre szelektív gyűjtőedényeket is kihelyeztek, ami színben, feliratban egyaránt eltér a hagyományos csikkes edényektől. Ha a szelektív edényekbe csak az üdítősdobozokat, flakonokat dobnák, újra lehetne azokat hasznosítani – de sajnos ezekbe is kommunális hulladék kerül.