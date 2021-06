Vízi sportok reneszánsza

Makó folyóparti település, érthető hát, hogy itt mindig is népszerűek voltak a vízi sportok. Most, hogy kiépült az ehhez szükséges háttér is, ráadásul valóságos reneszánszukat élik – tegnap ért véget például a Maros-parti strandon rendezett kajak-kenu-tábor.

Ezt ne hagyja ki! KTK: Gyurcsány kormánya 75 évre adta koncesszióba a repülőteret – Az evezés szerencsére ma is nagyon népszerű a fiatalok körében – mondta lapunknak Sík Márton, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által működtetett, idén alapított Vajda Attila Regionális Akadémia re­­gionális menedzsere. – Sok helyen toboroznunk sem kell, annyi az érdeklődő – tette hozzá. A sportág kedveltségének titka egyrészt az, hogy sikersportág, másrészt pedig a szabad levegő és a víz, no meg a klubok közössége. Az akadémia ehhez szakmai segítséget, felszereléseket biztosít. Ami a Maros-parti tábort illeti, ilyen most volt először Makón, és az volt a célja, hogy minél több helybeli fiatal érdeklődését felkeltsék. Összesen huszonhatan vettek részt rajta, akik közül tízen voltak makóiak. – Jöttek persze olyan gyerekek is, akik már egy ideje edzenek, azért, hogy a kezdőknek segítsenek, biztatást és példát adjanak – mondta Sík Márton. A tábort tegnap egy nagy sikerű nyilvános bemutató edzés zárta – augusztusban egyébként tartani fognak még egyet. Aki ez iránt érdeklődik, az akadémia vagy a Maros Vízisport Egyesület közösségi oldalán jelentkezhet. Az akadémia szándéka a tá­­bor által a makói vízisport-élet fellendítése volt. Ennek jegyében a jövő héttől egy fiatal edző, Szabó Krisztián heti 2-3 edzést fog Makón tartani, ősztől pedig mindennap, egyesületi keretben. S persze télen sem maradnak elfoglaltság nélkül az evezést kedvelő fiatalok, ilyenkor van ugyanis a tornatermi és futóedzések szezonja, ami segít az erőnlét fenntartásában, fokozásában.