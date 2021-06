Vizsgamunkákkal lepték meg Szegeden az oltópont dolgozóit – Fotók

A végzős diákok vizsgamunkáival lepték meg június 8-án a Fodor-iskola vezetői és diákjai a Vasas Szent Péter utcai oltópont dolgozóit. Kolbászt, felvágottat, pizzás és kakaós csigát, illetve gesztenyepürét is kaptak azok, akik tegnap is több száz koronavírus elleni oltást adtak be.

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola tanulói és dolgozói ugyanis úgy döntöttek, hogy a végzős tanulók szakmunkás vizsgatermékeit felajánlják nekik, így fejezve ki megbecsülésüket és a mun­­kájuk iránti tiszteletet. A húsipari termékgyártó, a pék- és a pék-cukrász tanulók azon munkáiból, amelyek látványban és ízben is tökéletesen sikerültek, két asztalt is tele tudtak pakolni. A gusztusos hidegtál mellett, amelyen volt kolbász, illetve az iskola nevéből kialakított monogramot formázó felvágott, vittek virslit, kakaós és pizzás csigát, gesztenyepürét és kiflit is. A termékeket ráadásul higiénikusan egyesével be is dobozolták. Dombovári Tamás igazgató úgy fogalmazott, az volt a céljuk, hogy ezzel a kis kóstolóval egy kicsit pótolni tudjanak abból a sok elvesztett energiából, amelyet a megfeszített munka okoz. Holp Judit Dalma, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum ka­binetvezetője pedig kiemelte, a kezdeményezés egyfajta példamutatásként is szolgál, a diákok felé pedig nevelő célzattal bír. Az idei vizsga egyébként azért is volt különleges, mert a diákok a koronavírus-járvány miatt sokkal kevesebbet tudtak készülni: novembertől márciusig csak „online gyakorlatuk" volt. – A felkészülés nehézkes volt, de szerencsére sikerült a tanév vége felé alkalmakat találnunk, hogy bepótoljuk a lemaradást – mesélte Mészáros Gergő. A végzett húsipari termékgyártó fiatalember hozzátette: örül, hogy felajánlották az elkészült termékeket. – Hiszen nekik köszönhetjük, hogy biztonságban érezhetjük magunkat – tette hozzá. A Vasas Szent Péter utcában egyébként ottjártunkkor is nagy volt a forgalom: többfajta vakcinával oltottak összesen 8 helyiségben, és gyakorlatilag tele volt az épület. Herceg Attila koordinátor megjegyezte: ez most közepes terhelésnek szá­­mít, hiszen volt már, hogy csaknem 3000 főt oltottak be egyetlen nap alatt. – Mintegy 50 munkatársunk és nagyjából 20 önkéntesünk van. Valószínűleg az adománnyal kapcsolatosan is az történik majd, mint például az ebéddel: akkor esznek, amikor lesz pár perc szabadidejük – tette hozzá mosolyogva. Az oltóponton szolgálatot teljesítők egyébként napi 7-9 órát dolgoznak. Mint megtudtuk, korábban is kaptak már néhány felajánlást, igaz, nem olyan nagy mennyiségben, mint néhány más Covid-ellátó hely. A Sütikommandó például már kétszer járt náluk, a tudományos akadémia pedig finanszírozta a dolgozók ebédjét, illetve kaptak támogatást a Suli-Hosttól is. – Emellett az úgynevezett Pfizer-napon, amikor regisztráció nélkül oltottunk mindenkit, aki eljött, azt láttuk, hogy késő este magánszemélyek hoztak üdítőt és gyorséttermi vacsorát a szolgálatot teljesítő katonáknak, de olyan is előfordult, amikor egy kisgyerek csokival kedveskedett egyiküknek – mesélte a Délmagyarországnak Herceg Attila.