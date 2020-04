Vojszi, Deszk sportmindenese

Az utóbbi évtizedekben nem történt olyan esemény a faluban – főleg, ami a sporthoz kapcsolódott –, amihez neki ne lett volna köze, a bitumenes, aszfaltos pályától kezdve a falunapokon át a különböző versenyekig, szabadidős tevékenységekig.

– Itt születtem Deszken, a szomszédunkban lakott a bába, ő se­­gí­­tett világra. Soha nem kívánkoztam el innen, ezért örültem, hogy a helyi általános iskolában kaptam állást, az volt az egyetlen munkahelyem, 38 évig dolgoztam ott testnevelőként – kezdte beszélgetésünket a 71 éves Gyorgyev Vo­­jiszláv, akit mindenki ismer, Vojszinak vagy Vojának szólít a faluban. Nem tud úgy végigmenni Trabantjával az utcákon, hogy nyolcan, tízen ne köszönjenek rá.

Rendezvények futószalagon

– Mikor munkába álltam a suliban, azt láttam, hogy a faluban a béka hátsójánál van a sport, a sportélet. Úgy gondoltam, valamit tenni kellene, és elkezdtem szervezni különböző sportos eseményeket, javítani a körülményeket – mondta Vojszi.

Az általa 1971-ben kezdeményezett Tiszántúli Serdülő Szpartakiádból lett a Tisza–Maros-szög sportnapok kézilabdában, sakkban, teniszben, fociban, atléti­k­á­­ban és asztaliteniszben. Ezt követte a 90-es évektől például a Deszk legerősebb embere és legügyesebb asszonya, a dr. Kalocsai Géza utánpótlás labdarúgótorna, a Deszk–Szőreg gyorsasági kerékpárverseny (a csúcslétszám 300 feletti volt), a Kossuth utcai futás, az óvodások futóversenye, a kedvezményes részvételű jeges nap a szegedi műjégpályán (ezt támogatja a legtöbb helyi cég) és a kedveltté, ismertté és híressé vált sakktornák, a falubajnokság, a Tisza–Maros-szög csapatverseny és a kocsmák közötti sakkcsapatverseny. Ötször a Kihívás napján is részt vett Deszk az ő szervezésében.

Spórolt beton

– A Sportcentrum 1980-ra ké­­szült el, kalandos kö­­rülmények között, közel 10 évig melóztam érte. Mindenki segített, akit megkerestem. Például akkoriban betonozták az utat, és szóltam a munkásoknak, úgy csinálják, hogy maradjon anyag a pályára. Hat köbmétert „spóroltak meg”, amivel aztán hajnalig dolgoztunk, nehogy teljesen megkössön – mesélte Gyorgyev Vojiszláv, aki focizott és edzősködött is szülőfalujában. Hozzátette: a létesítményt 1100 méternyi olajos termelőcsővel ke­­rítették körbe, amit mára védjegyévé vált Trabantjával szállított a helyszínre. – Szeretném megélni, hogy tanuszoda létesüljön Deszken. Úgy látom, erre egyre ke­­vesebb az esélyem, de azért még reménykedek… – mondta.

20 év képviselőség

A község politikai életéből önkormányzati képviselőként 1994-től 20 évig vette ki a részét. Ezalatt, illetve még ezt megelőzően is tevékeny szerepet vállalt többek között a már említett Sportcentrum építésében – saját kezű munkával is –, az új iskola jelenlegi helyének kijelölésében, az öltözők építésében a focipályán és a szabadidőközpontban (a le­­bontott régi óvoda anyagából), a tantervi úszásoktatás bevezetésében helyben, és az új labdarúgópálya építéséhez is volt köze, segített a terület visszaszerzésében, amit korábban egy autókereskedőnek adott el az ön­kormányzat.

A jelen

Jelenleg évente 8 sportos eseménye, szervezése fut: a nemzetkö­zivé vált sakkfalubajnokság és kocsmák közötti megmérettetés, a jeges nap, a Kossuth utcai futóverseny, a gyalogtúra, az óvodások futóversenye a sportcsarnokban, az asztalitenisz-falubajnokság és a szomszédoló sportdélelőtt a falunapon Klárafalván és Szőregen. Korábban rendezett 6, 12 és 24 órás snellsakkversenyt, ez mára megszűnt, pedig érdekes kezdeményezés volt. A különböző díjakat, serlegeket az úgynevezett alapítók adják, akik rendszeresen állják egy-egy korcsoport, kategória kupáinak és érmeinek költségeit. Gyorgyev Vojiszláv évente megkeresi őket – közel 100, főleg helyi vállalkozást, vállalkozót –, levélben köszöni meg támogatásukat – Akit megkeresek, az nem mond nemet, jók a személyes kapcsolataim, arról nem is beszélve, hogy a legtöbben a tanítványaim voltak. Lehet, nem is mernek tiltakozni, ellenkezni? – kérdezte viccesen. Azzal folytatta, szomorúbban, hogy az új típusú koronavírus-világjárvány idén több rendezvényét tette feltételes módba.

Család

– Szeretném, vagy szerettem volna – nem is tudom, miként fogalmazzak –, ha az általam szervezett versenyen részt vesznek az unokáim, a most 3 éves Mirkó és a 1,5 éves Janka. Nem én adnám át a díjukat, de nagyszerű érzés lenne bemondani a nevüket a mikrofonba. Sajnos a lányaim, Kitti és Anka kevésbé aktivizálódtak – mondta Gyorgyev Vojiszláv. Itt kapcsolódott a beszélgetésbe a felesége, Ágnes, aki azt mondta: a gyerekek alig találkoztak vele, mindig szervezett, csinált valamit. A mai napig dolgozik kertjeiben is, többféle növényt termeszt, tyúkokat tartott (1000-2000 darabot), savanyúságot készít.

Sors és folytatás

– A közösségért mindent megtett, megtesz, ami kissé a család rovására ment – jegyezte meg Ágnes. – Valóban a családtól vettem el az időt, de hajtottak a céljaim, amiket meg akartam valósítani. De tudod, ha újrakezdeném sem csinálnám másképp, ilyen vagyok, és úgy éreztem, így helyes. Küldetésnek tartottam. Nekem ezt mérte a sors… – reagált Vojiszláv. – Tudom – érkezett a válasz. A megszólított még hozzáfűzte: jó lenne, ha az általa kitalált, elindított, szervezett események azt követően is folytatódnának, ha ő már nem tudja csinálni.

– Nem szeretném, gondolni sem merek arra, hogy a kiválásommal, esetleg a halálommal minden megszűnik. Mert hiszem: csakis úgy volt, van és lenne ér­telme, ha folytatódnának.

Trabant és Barkas

Gyorgyev Vojiszláv a versenyekre utazást a tanítványaival időnként rugalmasan oldotta meg: Trabantját és Barkasát használta ugyanis kisbuszként.

Hogy mennyien préselődtek olykor-olykor a járművekbe, azt inkább nem áruljuk el. Csak annyit, hogy az utastérbe benéző rendőr nem mert létszámellenőrzést tartani – inkább továbbengedte őket.