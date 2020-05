Volt-e Szegeden vetkőztetés?

Felderítő úton az igazság nyomában: Kit „vetkőztettek le” Szegeden és ki „adott neki ru­­­­­hát”? – Ezt a kérdést tette fel 1954. december 8-i cikkünk, ami egy furcsa hírnek eredt utána.

Elterjedt ugyanis a vá­­rosban, hogy Újszegeden nőket – de férfiakat is – fosztanak meg ruhájuktól ismeretlen vetkőztető fantomok.

Egy tanácsülésen aztán fel­­­szólalt az egyik tanácstag, hogy most már aztán tényleg kellene rendőrőrs Újszegedre, mert legutóbb is áldozatul esett egy nő a Bérkert utca sarkán a vetkőztetőknek. A tanító, aki ezt állította, az ülés előtt hangoztatta, hogy az este fél hétkor levetkőztetett nőnek a sógora adott ruhát, az áldozat azt „másnap reggel hét órakor vissza is hozta köszönettel”.

Kemenesi József, a tanító az újságírónak már letagadja, hogy ilyesmit mondott volna – megállapítják, hogy rémhírt terjesztett. A vetkőztetős esetekről akkor már sok szó esett a városban. A közismert Kálvária téri orvos, Mercz Tibor is két hete nyugtatta a betegeit: a szóbeszéd ellenére megvan még a bundája. „Voltam benn az SZTK-ban is a napokban és kérdezték, levetkőztettek-e? Nevetve mutattam bundabéléses kabátomat, itt van, rajtam.”

A felderítő út végső eredménye a cikk szerint: semmi sem igaz ezekből az állítólagos vetkőztetésekből. „Egyetlen ember nem je­­lentkezett a rendőrségen, hogy levetkőztették. Már pedig nem képzelhető el, hogy ha valakit ilyen sérelem ért, hogy az ne menjen a rendőrségre panaszra.”