Volt már éjszaka múzeumban? – Fotók az éjszakai tárlatvezetésről

Szerény, mégis érdekes programsorozattal várta a makói intézmény a hétvégén a Múzeumok éjszakája iránt érdeklődőket: zseblámpás tárlatvezetéssel lehetett megnézni a skanzent, a múzeum állandó kiállítását és a városháza dísztermében lévő Csanád vármegyei galériát. Kevesen tudják, hogy a polgármesteri hivatal legnagyobb helyisége felér egy festménykiállítással.

– Az itt látható 14 festmény sajnos csak egy része az egykori Csanád vármegyei kollekció­nak, mert a portrék közül az évszázadok viharai közben sok megsemmisült vagy elveszett – mondta Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató a városháza dísztermét ékesítő képekről. Nem mindenki tudja, hogy az 1870-ben épült, klasszicista stílusú műemlék épület legnagyobb helyisége, legalábbis küllemét tekintve, két évvel ezelőtt régi, 20. század eleji pompáját nyerte vissza, s ezzel együtt hófehér falaira olyan festmények kerültek vissza a helyi múzeumból, amelyek 1950 előtt a régi vármegyeházát ékesítették.

A legértékesebbek a gyűjteményből azok a portrék, amelyeket Székely Bertalan, illetve Barabás Miklós festett, de még ismeretlen alkotótól származó is van köztük. Többek között Kossuth, Széchenyi és Erzsébet királyné, illetve vármegyei tisztviselők portréi láthatók itt. Szikszai Zsuzsanna, miután a folyosón mesélt Csanád vármegye, illetve az épület történetéről is, ezeket mutatta be mintegy kéttucatnyi érdeklődőnek a hétvégén, zseblámpás tárlatvezetés formájában, a termet elsötétítve.

Az intézményvezető azt mond­ta, a képek közül számára Sisi egész alakos, őt koronázási ruhában ábrázoló, nagy méretű festménye a legizgalmasabb, és ez a legnépszerűbb is. Nagyon sokat elmond Erzsébet királynéról. A makói múzeum sokáig arról volt híres, hogy Székely Bertalan 1869-ben készült képe náluk van – egyébként Návay Tamás javaslatára született, méghozzá fénykép alapján. Figyelemre méltók a palást magyaros motívumai, amelyből egyébként később miseruha készült Veszprémben.