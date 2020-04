WHO: tizenöt tévhit a koronavírusról

Ne vegyünk forró fürdőt, ne öblítsük sós vízzel az orrunkat, illetve alkohollal se permetezzük magunkat abból a célból, hogy megelőzzük az új koronavírus-fertőzést. Számos tévhit kering, ami közül több akár káros hatású lehet.

Ahogyan az várható volt, az új koronavírus kapcsán is megjelentek a tévhitek világszerte, illetve a súlyos problé­mákra „egyszerű módszereket” kí­ná­­ló megoldások. A problémák kezelése rengeteg feladatot há­­rít a szakértőkre, és emiatt kevesebb energia jut a félrevezető, esetenként ön- és közveszélyes hiedelmek cáfolatára. Pedig ebben az esetben is szükség van arra, hogy a közvélemény hiteles információt kapjon. Ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadványt készített, az összegyűjtött tévhitek közül 15-öt sorol fel a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával működő tudomány.hu oldal. Mutatjuk ezeket.

A hideg időjárás és forró fürdő nem akadályozza a vírust

Semmi okunk azt feltételezni, hogy a hideg időjárás elpusztítja az új koronavírust vagy más betegségek kórokozóit. Az egészséges ember normális testhőmérséklete 36,5 és 37 Celsius-fok között van, függetlenül a külső hőmérséklettől, illetve az időjárástól. Ez kedvező feltételt teremt a vírus to­­vábbéléséhez és terjedéséhez. Azzal, hogy forró fürdőt veszünk, nem tudjuk megakadályozni, hogy az új koronavírussal megfertőződjünk. Az egészséges ember normális testhőmérséklete független at­­tól, milyen hőfokú vízben fürdik, illetve zuhanyozik. A rendkívül forró vízben történő fürdés ráadásul káros is lehet.

Nem terjed a szúnyogcsípéssel

A mai napig semmilyen bizonyíték vagy adat nem támasztja alá, hogy az új koronavírust terjeszthetik szúnyogok is. Ez légúti vírus, amelyet a fertőzött személyek elsősorban a köhögéskor vagy tüsszentéskor a le­­vegőbe juttatott cseppekkel, nyálcseppekkel vagy orrváladékkal terjesztenek.

A kézszárítók nem pusztítanak

A kézszárítók nem alkalmasak az új koronavírus elpusztítására. Ha meg akarja védeni magát, tisztítsa meg gyakran a kezét alkoholos kézfertőtlenítővel, vagy mossa meg alaposan szappannal és vízzel. Továbbá az ultraibolya lámpákat nem sza­­bad a kéz vagy más bőrfelületek sterilizálására használni, mivel az ultraibolya sugárzás bőrirritációt okozhat.

A hőszkenner csak a lázas koronavírusos betegeket szűri ki

A hőszkenner segítségével ha­­­tékonyan ki lehet szűrni az új koronavírus-fertőzés miatt belázasodott embereket. Azokat a vírushordozó fertőzötteket viszont egyáltalán nem lehet kiszűrni hőszkennerrel, akik nem lázasodnak be. Ez azért van, mert a fertőzöttek ál­­talában 2-10 nap lappangási idő után betegszenek csak meg, és azt követően lázasodnak be.

Ne permetezzük magunkat alkohollal és klórral

Hiába permetezi be valaki az egész testét alkohollal vagy klórral, nem öli meg azokat a vírusokat, amelyek már bejutottak a szervezetébe. A klór vagy alkohol egész testre permetezése viszont roncsolja a nyálkahártyát, és a ruhát is könnyen tönkreteszi. Azonban fontos, hogy az alkohol és a klór is nagyon hasznos lehet más felületek fertőtlenítésére a megfelelő használati utasítás betartása mellett.

A védőoltások nem védenek

A tüdőgyulladások elleni vé­­dőoltások, mint az influenza B elleni védőoltás, sem nyújtanak védettséget az új koronavírussal szemben. Ez az új vírus annyira különbözik a korábbi vírusoktól, hogy külön védőoltást kell kifejleszteni ellene. A WHO támogatásával a kutatók már világszerte dolgoznak az új koronavírus elleni oltó-

anyag kifejlesztésén. Bár a fenti védőoltások nem hatásosak az új koronavírus ellen, más légúti betegségek ellen jól védenek, és feltétlenül ajánlottak az egészség védelme érdekében.

Nem gyógyítható antibio­tikumokkal

Az antibiotikumok hatástala­nok a vírusok ellen, csak a bak­­tériumokra hatnak, így az új koronavírus megelőzése vagy kezelése céljából sem al­kalmazhatók antibiotikumok. Ugyanakkor a koronavírusos betegek kórházi ápolásuk so­­rán antibiotikumos kezelésben részesülnek a lehetséges bakteriális szövődmények elhárítása érdekében.

Egyelőre nincs alkalmas gyógyszer

Jelenleg nem létezik kifejezetten az új koronavírus megelőzésére, kezelésére kifejlesztett gyógyszer. A vírussal megfertőződött betegeket azonban a tünetek enyhítése érdekében kezelni kell, a súlyos betegeknek pedig kiemelt ellátást kell kapniuk. Néhány, kifejezetten a koronavírus kezelését célzó módszert már vizsgálnak, és ezek hamarosan a klinikai tesztelés fázisába is léphetnek.

Az orr sóoldatos öblítése és a fokhagyma nem előzi meg

Nincs bizonyíték arra, hogy az orr sóoldatos öblítése megvédene az új koronavírus-fertőzéstől. Az eddigi adatok alapján az elképzelhető, hogy az orr rendszeres sóoldatos öblítése egy megfázás esetében valóban gyorsítja a betegségből való felépülést, de az orr öblítése nem akadályozza meg a légúti fertőzések kialakulását. A sós vízzel való gargarizálás sem véd meg a vírustól. Továbbá a fokhagyma egészséges élelmiszer, ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy a fokhagymafogyasztás megvédene a vírustól.

A vízivás nem véd meg

Hamis állítás az, hogy ha nem iszik az ember elég vizet, a koronavírus képes behatolni a légcsőbe, onnan pedig a tüdőbe. Legalább 15 percenként kell vi­­zet inni ahhoz, hogy a vírus a gyomorba kerüljön, és a gyomorsav végezzen vele. Ami a va­­lóság: a jelenleg ismert légzőszervi betegségekből kiindulva semmi sem bizonyítja, hogy ez a módszer működne. Az emberek egyébként is az orrukon lé­­legeznek be, úgyhogy ez a módszer, még ha igaz lenne is, akkor is csupán a szájat védené, az orrot nem.

Lélegzet-visszatartással nem lehet megállapítani a fertőzöttséget

Téveszme az, hogy ha valaki legalább 10 másodpercig vissza tudja tartani a lélegzetét köhögés nélkül, akkor nem beteg, mert ez azt bizonyítja, hogy nincs fibrózis (más néven tüdőhegedésben) a tüdőben. A valóság: amikor valaki akut vírusfertőzésben szenved, akkor va­­lóban nehezére eshet nagy le­­vegőt venni köhögés nélkül, hi­­szen a légutak irritáltak. Ez ennyit jelent. Fibrózis kapcsán semmit nem jelent, annak ellenére, hogy a fibrózisban szenvedő betegnek valóban nehezére eshet nagy levegőt venni. Továbbá az, hogy valaki vissza tudja tartani a lélegzetét 10 másodpercig, még nem jelenti azt, hogy nem lehet koronavírussal fertőzött.

Az új koronavírus minden korosztályt megfertőzhet

Az új koronavírus bármilyen életkorú embert megfertőzhet, de az idősek és a krónikus betegséggel élők esetében jóval nagyobb a valószínűsége a fertőzés súlyosabb lefolyásának. A WHO azt javasolja, hogy életkortól függetlenül mindenki vé­­dekezzen a vírus ellen.