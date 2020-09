X. Nagy SZTE véradás lesz kedden

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Szegedi Tudományegyetem közös véradást szervez 2020. szeptember 29-én, kedden 9 és 16 óra között az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

A biztonságos magyarországi vérellátáshoz évente mintegy 400 000 egység vérre van szükség, amelyet közel 270 000 önkéntes véradó biztosít. Az önkéntes véradókra szükség van, hiszen bizonyos betegségek csak vérrel gyógyíthatók, és a vér csak véradással pótolható. A biztonságos ellátáshoz átlagosan napi 1600-1800 véradóra van szükség.

A Szegedi Tudományegyetem még mindig az egyetlen hazai egyetem, amely elnyerte a Véradásbarát Felsőoktatási Intézmény címet. Az SZTE polgárai – hallgatók, oktatók, egyetemi munkatársak – mindig nagy számban jelentkeznek önkéntes véradónak. Ezt a hagyományt folytatja az idei tanévben is a szegedi egyetem, amikor is tizedik alkalommal hívja véradásra az egyetemi polgárokat nem más céllal, mint hogy legalább 100-an adjanak vért, és mentsenek meg 300 életet.

A véradásra időpont is foglalható a következő honlapcímen: https://www.ovsz.hu/idopontfoglalas?ssid=ObJQ2D4.JsamiqNfmLfhPg–

Minden egyes véradással három életet menthetünk meg. Fontos tudni azt is, hogy a vérellátó szolgálat által a véradásokon levett vér több mint 90 százaléka a régióban marad, 100 százaléka Magyarországon, magyar betegekhez jut el. Tény, hogy a véradásért nem jár pénz: a véradások európai uniós követelménye az önkéntesség és a térítésmentesség. Az Országos Vérellátó Szolgálat a véradók önzetlenségét jelképes ajándékkal köszöni meg: élelmiszervásárlási utalvánnyal, kedvezményes fürdőbelépővel. A véradásért nem jár pénz – jár viszont érte elismerés, köszönet, és hála. Hála azoktól a betegektől, akiket az önkéntes donorok mentenek meg, azon betegek családtagjaitól, akik láthatják szerettüket felépülni.

Minden véradó az alap ajándékcsomag mellett még ráadásként kap kedvezményes beiratkozási kupont a Somogyi-Könyvtárba, 10 százalékos kedvezményt biztosító kupont a Reform Világ Reformboltba, 50 százalékos tagdíjkedvezményt biztosító kupont a Bodor Karate Team jóvoltából, valamint egy SZTE-s véradó vagyok felirattal ellátott karkötőt.

A véradáshoz fényképes személyazonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány vagy jogosítvány), lakcímkártya és TAJ kártya szükséges. A véradás során meghatározzák a donorok vércsoportját, továbbá az önkéntesek fertőző májgyulladás (B és C vírus), AIDS (HIV) és szifilisz szűrővizsgálaton is részt vesznek.

A szervezők számítanak az első alkalommal vért adókra is, hiszen a vérre mindig szükség van. Régiónk és városunk mindig is élen járt a véradásban, a X. Nagy SZTE véradás célja, hogy ez így is maradjon.