Záportározó épül Balástyán

Jövőre kezdődhet annak a záportározónak az építése, amelynek megvalósítására a balástyai önkormányzat TOP-os pályázaton több mint 96 millió forintot nyert. A beruházás jelenleg a megvalósíthatósági tanulmánynál tart, és 2021 végére készülhet el.

– A bel- és csapadékvíz-elve­zetési rendszer negyedik ré­­sze, állomása lesz a Győriszék-­Szirtosszéki záportározó ki­­­­­­alakítása, amire TOP-os pá­­lyázaton több mint 96 millió forintot nyertünk – mondta Ujvári László, Balástya polgármestere. Azzal folytatta: a belterületi csapadékvíz jelentős része az elvezető csatornákon keresztül az egyik közeli főgyűjtőbe folyik, amely a falu szélén található.

Azonban most nincs arra le­­hetőség, hogy a hirtelen le­­zú­duló, nagy mennyiségű csapadékot is biztonságosan elvezessék. Ezt a problémát oldaná meg a záportározó, amivel a talajvízszintet is kezelhetik, ma­­­gasabban tarthatják, és természetvédelmi előnyökkel is járna – közölte a polgármester. A záportározó a Győriszék-Szirtosszéki csatorna melletti mély fekvésű, dimbes-dombos, náddal benőtt, jelenleg kihasználatlan önkormányzati területen valósul majd meg.

– Ezt a területet szeretnénk rekultiválni, elkészíteni egy nyílt felületű, rézsűkkel ellátott, ki- és befolyóval, zsilippel szabályozott záportározót. Az idekerülő víz nem folyna tovább azonnal és automatikusan a főgyűjtőbe, hanem mesterséges tavat al­kotva a 12 ezer köbméter víz be­­­fogadására képes tározóban maradna. A vízszint megemelkedésével csak a felesleg távozna a már említett túlfolyón – vázolta az elképzelést Ujvári László és Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzser. Elmondták: később pihenő- és horgászhelyet alakítanának ott ki.

Jelenleg a megvalósíthatósá­­gi tanulmánynál, a tervdokumentáció készítésénél tart a projekt, ezt követi az engedélyeztetés, a kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzés kiírása és a kivitelező cég kiválasztása. Az építkezés jövő tavasszal startolhat és az év végére fejeződhet be.