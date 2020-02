Zenés imádság a sportcsarnokban

Ma este az újszegedi sport­csarnokba érkezik az Ez az a nap! roadshow. Az eseményen fellép Martin Smith és zenekara, Noel Richards és több magyar előadó is. A hazai és a nemzetközi keresztény énekesek fellépésükkel Isten dicsőítését és az evangélium hirdetését kívánják szolgálni.

2014 tavaszán indult útnak az Ez az nap! rendezvénysorozat, korábban csak a fővárosban rendezték meg az egyházi fesztivált, évekkel ezelőtt azonban road­show-ra indultak a művészek.

– Felekezetközi dicsőítő koncert ez, amelyben modern zenével Istenhez emeljük szívünket. Kezdetben gospelkoncertre hasonlított, később modern zenékre váltottak. Egyre nő a fesztivál, most már nemcsak Budapesten, hanem vidéken és határon túl is megrendezik – mondta Kovács Zoltán kisteleki káplán.

A vidéki fellépések célja, hogy minél több emberhez eljusson a rendezvény. Azt szeretnék, hogy a júliusi 18-i, Puskás Arénában rendezendő 20 éves jubileumi nagykoncertre megteljen az Aréna, ahová 43 ezer embert várnak, nemcsak Magyarországról, hanem a Felvidékről és más országokból is. Negyedik állomásuk Szeged, ahol fellépnek a Városi Sportcsarnokban a nemzetközi és a magyar dicsőítő énekek nagy előadói, többek között Martin Smith és zenekara, Noel Richards, Pintér Béla, Csiszér László, Prazsák László, Gável András és Gável Gellért is.

– A fiatalokat szeretnénk megszólítani, ám szerencsére érdekli is őket, valamint a 30–50 éves korosztály a másik célcsoport. Ha meghirdetem az egyházközösségemben, akkor hamarabb felkapják a fejüket a fiatalok, mint a nyugdíjasok. Saját magam tapasztalom ezt, ugyanis a hittanóráimat gitárzenei kísérettel tartom, ennek a nyelvezete közelebb áll hozzájuk – magyarázta Kovács Zoltán. A rendezvény több mint egy koncert, interaktív előadás: nemcsak arról szól, hogy valaki elénekel egy dalt a színpadon, hanem vele együtt énekel a közönség.

– A szövegeket kivetítik, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, számítanak a résztvevők aktív részvételére, éneklésére. Ez nem egy komolyzenei koncert, ahol tilos tapsolni, sőt táncolni is lehet – fejtette ki. A plébános elmondta, a dalok között buzdítások, rövid üzenetek hangzanak el, és Szegeden Lackfi János költő is a színpadra áll.