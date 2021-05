Zöldebbé és élhetőbbé teszik a Vértó és környékét

653 millió forintnyi európai uniós forrást költenek a csaknem 4 ezer négyzetméteres területre. Szerdán elkezdődött a beruházás, ami jövő tavasszal zárul majd le. Lesz piac, sütögető, játszótér, a kutyáknak pedig ügyességi park.

Szerdán felvonult a kivitelező, a Harmath és Társai Kft., és ezzel megkezdődött a Vértó és környékének rehabilitációja a Zöld város projektben. A beruházással kapcsolatos sajtótájékoztatón Szabó Sándor országgyűlési képviselő elmondta, 653 millió forint uniós forrást költenek a csaknem 4 ezer négyzetméteres városrészre. Hozzátette, most a beteg fák eltávolításával indult el a munka, de mindenkit megnyugtat, hogy sokkal több fa kerül a most kivágottak helyére.

Összesen 125 fát távolítanak el, helyükre 216 fát és 7679 cserjét telepítenek. Kozma József önkormányzati képviselő beszámolójából kiderült, sétány is épül a tó köré, világítással látják el a futókört, a Garam utcában oxigén játszópark lesz kialakítva, lesz kutya ügyességi park és kültéri sütögető is a tó környékén, valamint a felnőtteknek fitnesz parkot is létrehoznak.

Emellett az Ortutay utca és a Gyöngyvirág utca kereszteződésében épül egy kispiac is.

Kozma József hozzátette, hogy a Lomnici utcában jelenleg is működő közösségi kertet átalakítják, így sokkal nagyobb területen lesz lehetőség a növénytermesztésre, a 36 parcella mellett pedig a gyerekeknek is kialakítanak egy tankertet. Hozzátette, a projektben a Bonifert Domonkos Általános Iskola előtti területet is megszépítik.

A kivitelező cég ügyvezetője, Tóth Attila közölte, most a fakivágásokat és a bontási munkálatokat végzik, vagyis eltávolítják a régi járdát és az utcabútorokat, utána vízvezetéket építenek ki a növények locsolásához. Ezután a járdaépítés következik és az új köztéri bútorok kihelyezése, végül pedig a növények telepítése történik meg.

A közösségi kert átalakítása augusztus 20-a után indul, az iskolánál a nyári szünetben építkeznek, míg a Vértó körüli munka, valamint a piac és a Oxigén tér játszópark kialakítása szakaszosan zajlik majd.