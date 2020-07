Zsákszámra érkeznek a gabonafelajánlások

Tegnap Csongrád-Csanád megye hét településén gyűjtötték a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programban a búzát. A gyűjtést csütörtökön Szeged-Szőregen folytatják. A felajánlott gabonából liszt készül, amiből határon inneni és túli rászoruló gyerekeknek sütnek kenyeret.

– Tavaly 427 gazda felajánlása érkezezett a megyében a felhívásunkra. Összesen 23 ezer kilogramm gabona gyűlt össze, amiből 9500 kilogramm lisztet őröltetünk – mondta Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnöke.

Csütörtökön Szeged-Szőregen folytatódik a gyűjtés

Az adománygabona gyűjtése kedden kezdődött a megye több településén. Szél István Kispál Ferenc gazdálkodó, a megyei agrárkamara tiszteletbeli elnöke hódmezővásárhely-erzsébeti telephelyén tartott sajtótájékoztatót.

– A tavalyi adakozás nyomán készült lisztből 2200 kilogramm került a határon túlra olyan segélyszervezetekhez, amelyek hátrányos helyzetű gyermekeket segítenek. A többit pedig a megyénkben lévő segítőszervezeteknek adományoztuk.

Az elnök elmondta, a 2020-as gyűjtés kedden 7 helyszínen kezdődött, Hódmezővásárhelyen, Makón, Mórahalmon, Szegváron, Fábiánsebestyénen, Csongrádon és Pusztaszeren. Csütörtökön pedig Szeged-Szőregen folytatják az akciót.

Létrehozták a Magyarok Kenyere Alapítványt is

– Remélem, hogy idén is nagyon sok gazda csatlakozik a felhívásunkhoz – mondta az agrárkamara megyei elnöke. Kiemelte, ez az év abból a szempontból rendhagyó, hogy a program szervezői életre hívták a Magyarok Kenyere Alapítványt. A 10300002-10623342-49020015 számlaszámra pénzadományokat is várnak. Az előző években ugyanis a gazdatársadalom nem szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó tagjai is jelezték, hogy szeretnének segíteni.

– A szegény- vagy árva gyerekeknek adományozzuk a búzát, hogy segítsük a megélhetésüket – mondta a sajtótájékoztatón Kispál Ferenc gazdálkodó, a megyei kamara tiszteletbeli elnöke, aki kezdetektől részt vesz a programban és évek óta helyet biztosít a gyűjtésnek is az erzsébeti telephelyén.

65 százalékban már learatták a búzát

Reméljük, idén is jó helyre kerül a búzánkból készült liszt, akárcsak az előző esztendőkben – mondta Rostás János, Székkutas alpolgármestere, gazdálkodó, aki a székkutasi gazdák felajánlását vitte el Erzsébetre. Hangsúlyozta, helyi gazdatársaival jó szívvel adakoztak az ügy érdekében.

Szél István arról is beszélt, Csongrád-Csanád megyében a búza 65 százalékát aratták le eddig. Aki még ezután végez a munkával, a következő 10 napban a falugazdászon keresztül még csatlakozhat az akcióhoz.

A búza-összeöntésre egyébként a Békés megyei Szarvason kerül sor július 31-én. Az ország különböző pontjairól érkező kenyérgabona egy részét a lóvontatású szárazmalomban őrlik meg.