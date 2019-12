Zseblámpával járnak esténként a Brusznyain

Hónapok óta tart a Brusznyai sétány lakóinak kálváriája: a sor elején lévő bérházak között nem működtek a lámpatestek. Mára már hatot megjavítottak, csak egy nem működik, igaz, az pont a legsötétebb helyen, a társasház alatt átvezető átjárónál van.

A lakók folyamatos panaszai után először szeptemberben jelezte a gondot Szarvas Mártonné közös képviselő, majd októberben újra a szolgáltatóhoz fordult. Az első fejlemény november közepén történt az ügyben, két kandelábert kiástak. A gödröket két hétig kerülgették a lakók, majd a szolgáltató emberei újra betemették, de a világítás ezután sem működött. Aztán két hét múlva újra jöttek a szerelők, ekkor már a problémát is sikerült elhárítani, égtek a lámpák a két tömbház között. Egyet leszámítva.

– A ház alatti átjárónál azóta sem jó a világítás. Pont az a legveszélyesebb hely, a járda lejt, toldva is van, könnyen megbotlik benne az ember. Sötétben járnak a lakók, a délutános, esti műszakban doldogzók már zseblámpával közlekednek erre – mondta el a helyzetről a közös képviselő.

A körzet képviselőjétől is kértek már segítséget, Móra Józsefet úgy tájékoztatta a Nemzeti Közművek, hogy a kérdéses lámpa nem is hozzájuk tartozik, hanem a Városellátóhoz, ott viszont azt az információt kapták, hogy az összes ledes lámpa a szolgáltatóhoz tartozik. A képviselő újra felvette velük a kapcsolatot, ígéretet is kapott a hibák elhárítására, de azóta sem történt semmi.

Mint megtudtuk, a lámpatestek szekrényével is gond van: az egyiken ugyan rögzítették a ajtót legutóbb a szerelők, egy másikon azonban nincs semmiféle fedés. A vezetékek szabadon lógnak, bárki hozzáférhet. Szarvas Mártonné legutóbb november végén fordult e-mailben panasszal a lógó vezetékek és a nem világító lámpatest miatt a szolgáltatóhoz.

Ekkor már hivatalos választ nem kapott, csak azt az automatikus üzenetet, miszerint megkapták a panaszát. Az ügyben azóta sem történt előrelépés, az este a Brusznyai sétány házai között közlekedőknek marad a zseblámpa.