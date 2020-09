Zsidó kulturális fesztivált rendeznek Szegeden

Komoly és könnyűzenekari koncertek és kiállítás várja október végéig az érdeklődőket a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztiválon – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A programokat a három éve külsőleg felújított Új Zsinagógában rendezik. A fesztivál nyitányaként az érdeklődők szombaton késő este megcsodálhatják a Löw Immánuel rabbi iránymutatása alapján Baumhorn Lipót tervezte épületet, Magyarország második legnagyobb zsinagógáját. Ezt követően szeptember 12-én is bejárhatják az éjszakai zsinagógát a vendégek.

Vasárnaptól október közepéig látható az idén ősszel hetvenedik születésnapját ünneplő Mráz János festőművész jubileumi kiállítása. Ezen az estén a fesztivál egyik állandó fellépője, a Szegedi Szimfonikus Zenekar ad koncertet Gyüdi Sándor vezényletével.

Szeptember 14-én a negyedszázada alakult Cotton Club Singers tartja jubileumi koncertjét, majd három nappal később Rákász Gergely orgonista lép föl a Lords of the Organ sorozat keretében.

Koncz Zsuzsának tavaly ősszel jelent meg Így volt szép című dupla albuma, az énekesnő szeptember 23-án pályájának kezdetétől napjainkig mutat be válogatást legkedvesebb dalaiból. Legyen úgy! címmel indult koncertkörútra Dés László, aki október 1-jén lesz a fesztivál vendége.

Malek Andrea és Jáger András 2016-ban hozta létre a Soulistic formációt, amely műsorában magyar és külföldi zsidó dalszerzők műsorából válogat. Október 18-án lépnek föl Szegeden, a koncert bevételét a zsinagóga fenntartására fordítják.

Csanádi László 2001-től a zsinagóga orgonistája, tervei alapján bővítették és újították föl a hangszert. A rendezvénysorozat október 21-én a művész koncertjével zárul.