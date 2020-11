„Zuhanó repülőgépen ülünk” – a fogyasztói társadalom fenntarthatatlan

– Attól, hogy műanyagról papírra cseréljük a hányózacskót, a repülőgép még le fog zuhanni – szögezte le a Szent-Györgyi Albert Agóra által szervezett, online előadásában Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park környezetvédelmi szakembere.

A Hulladékmentes zöld háztartás a gyakorlatban című prezentációjának elején olyan tévhitek feloldhatatlan ellentmondását hangsúlyozta, mint a környezetbarát nejlon szatyor vagy a környezetbarát, szelektív hulladékgyűjtés.

– Klassz dolog, hogy válogatva gyűjtjük a szemetet, de sajnos egy fél literes PET-palack legyártásához annyi energiára van szükség, amennyi benzinnel jelképesen meg is lehetne tölteni. Ez nem körfolyamat, hiszen az energiát már elpocsékoltuk – hívta fel a figyelmet, majd korunk civilizációját működésképtelennek nevezte, ami hosszú távon nem fenntartható.

A legalapvetőbb problémák között a túlnépesedést, a fogyasztói társadalom agymosását és hiteleit, valamint termékeinek tervezett elavulását, továbbá az egyre növekvő légszennyezést említette.

Egyetlen megoldásként az alapvető irány- és szemléletváltást határozta meg.

– Egy zuhanó repülőgépen ülünk. Értékrendünk átalakítása az egyetlen lehetőség a túlélésre, mely egyben a zöld háztartások alapját is adja – fogalmazott, majd gyakorlati tanácsokkal látta el hallgatóságát, mint az esővizes hordók alkalmazása, a cserépkályha használata, a légkondicionálók alkalmazása helyett a faültetés a magánházak esetében, vagy éppen a komposztálás. A vásárlások kapcsán a nagy tételben történő beszerzést szorgalmazta, a mélyhűtő kihasználását a pékárukra vonatkozóan is, ami által csökkenhet az élelmiszer pazarlás is. Majd többek között a saját előállítású élelmiszer, valamint az ős- és kistermelők, biogazdálkodók kínálatának előnyben részesítését hangsúlyozta.

– A környezetvédelem és a zöld háztartás nem feltétlenül fejlesztéseket jelent, sokkal inkább emlékezést a hagyományos módszerekre. Arra, hogy régen hogyan éltek az emberek – közölte.