Hogyan kerüljük el a pánikérzést?

A teljes korábbi életformánkat felborítja a jelenlegi helyzet, és ez önmagában is igen erős stresszforrás – vallják a lelki támogatásra specializálódott szakértők. Irányt mutatnak olyan kérdések megválaszolásában, hogy miként küzdjünk meg a koronavírus miatti szorongásunkkal, pánikérzésünkkel, illetve hogyan kerüljük el.

Bármennyire fenyegető is a jelenlegi pandémiás helyzet, van egy olyan hatása is, ami kifejezetten kedvez a pozitív humán kapacitások erősödésének – fogalmazza meg V. Komlósi Annamária, a Magyar Pszichológiai Társaság Katasztrófapszichológiai Szekciójának elnöke. – Fejlődhet az altruizmus; kimunkálódhatnak az együttműködés, az empatikus egymásra figyelés pozitív szabályai; felgyorsulhatnak bizonyos tudományos kutatások; nagyot fejlődhet az online munka, az online tanulás és tanítás eszköztára. Ráadásul ez utóbbiaknak nemcsak az alkalmazásában, hanem az átadásában is kitüntetett szerepet kaphat a legfiatalabb generáció. Kissé patetikusan fogalmazva: a jelenlegi vészhelyzet nemcsak nehézségeket támaszt, hanem esélyt ad arra, hogy az emberiség újfajta viszonyulást alakítson ki az élethez és az embertársaihoz. Sokat tanulhatunk ebből az időszakból – összegzi.

Az egyik legfontosabb feladatunk megelőzni, hogy a szorongás vagy pánik-érzés túlságosan eluralkodjon rajtunk. Amennyire csak lehet, meg kell ismernünk a vírust és a hatásait – javasolja a szakember. – Mindeközben maradjunk aktívak az izolációban, tartsuk a korábbi rutinjainkat. Tartsuk be a megszokott étkezési, tisztálkodási, pihenési időpontokat, tervezzük meg a napirendünket: jelöljük ki előre a feladatainkat. Szervezzük meg a bevásárlást, s általában az önellátást. Tartsuk fenn a kapcsolatainkat szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel!

Használjuk a személyes érintkezés helyett a telefont, az online kapcsolattartási lehetőségeket. Főleg azokat keressük, akikről tudjuk, hogy egyedül élnek. Tudatosítsuk magunkban és másokban is, hogy a karantén elfogadásával és szabályainak betartásával jót teszünk önmagunknak, de egyúttal másoknak is. Bármennyire nehéz és szokatlan a mostani időszak, ne felejtsünk el örülni annak, aminek örülni lehet, és ne veszítsük el a humor­érzékünket – hangsúlyozza V. Komlósi Annamária.