Japánból is javasoltak nevet a kis vízilónak

Bár a kis víziló most bizonytalan ideig nem látható, hiszen az állatkert is bezárt a járványügyi intézkedések miatt, azt már tudjuk, hogy szólíthatjuk majd, ha legközelebb arra járunk. Nem volt könnyű választani, ugyanis hét országból közel 400 név­ajánlás érkezett. Rengetegen írtak Németországból, de ér­kezett ötlet Luxemburgból, Svájcból, Ausztriából, Szlovákiából és még Japánból is. Sokan voksoltak a Madagaszkár című mesefilm nyomán a Gloria névre, de küldtek különleges afrikai és ázsiai eredetű ötleteket is. Persze érkeztek ha­­gyományos magyar nevek is, és voltak, akik „szegedies” névben gondolkodtak.

– Kollégáinknak is fejtörést okozott, hogy ennyi lehetőség közül mit válasszanak a kislánynak, de végül a Zuri mellett döntöttünk, ami afrikai eredetű név, a jelentése pedig szép, gyönyörű – olvastuk a Szegedi Vadaspark sajtóközleményében. Zuri szépen növöget, de anyukáját azért nem hagyja el nagyon messzire. Amint jön a jó idő, a külső kifutójában is látható lenne, ha nyitva lenne az állatkert, és akarnánk menni bárhová is. Addig a jó meleget élvezi a belső térben.