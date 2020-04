Kibővítették a hajléktalanszállót

Zavartalan a hajléktalanok ellátása a megyeszékhelyen. Védelmük érdekében a Népkonyhát áthelyezték a Moszkvai körúti épületbe. Még vannak szabad férőhelyek a szállókon, bővítés is történt.

A koronavírus kapcsán az em­beriség több csoportjáról is ír­­tunk már, azonban országos szinten is igen kevés szó esik a társadalom peremén élőkről. Pedig a hajléktalanok között is sokan vannak krónikus betegek, legtöbbjüknek gyenge az immunrendszere, ráadásul ha szétnézünk az utcákon, akkor főként idős fedélnélkülieket lá­tunk. Éppen ezért megkerestük a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, hogy megkérdezzük, a ve­­szélyhelyzet idején hogyan zajlik a hajléktalanok ellátása Szegeden.

Zsótér Ágnes kérdésünkre el­mondta, minden a megszokott rendben zajlik a Hajléktalan Ellátó Hálózatban, nincsenek fennakadások. – Annak érdekében, hogy ne kelljen az egész városon végigmenniük ebédért, a vírus idejére az Algyői úti Népkonyhát betelepítettük a Moszkvai körúti hajléktalanszállóra. Ez a veszélyhelyzet végéig biztosan így marad, ezzel is védeni szeretnénk őket – nyilatkozta az igazgató.

Szeged utcáin járva azt ta­pasztaltuk, hogy alig látni otthontalant a városban, fotós kollégám sem a Kárász utcán, sem a Dugonics téren nem ta­­lálkozott ilyen személlyel. Megtudtuk, sokan a szállókon tartózkodnak, azonban még mindig van szabad hely.

– Mindegyik intézményünkben van még hely számukra, a férfiaknál valamivel több. A női részlegen nagyobb a létszám, éppen ezért még egy épületrészt megnyitottunk számukra ágyakkal és minden szükséges eszközzel. Így további hat személynek tudunk szállást biztosítani – mutatott rá Zsótér Ágnes.

Folyamatosan érkeznek adományok a nincstelenek számára, ezért hálás is az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, ugyan­­akkor azt kéri minden jó szándékú embertől, hogy csakis bontatlan csomagolású élelmiszert vigyenek, illetve nézzék meg azt is, hogy nem járt-e le az élelem szavatossága.