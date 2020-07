Látta már Csengele új ékkövét?

Ideje volt, a falusiak vágytak rá.

Megújult Csengelén a faluközpontban, a József Attila téren lé­­vő, 2011-ben épített szökőkút. A szabadtéri esküvőknél mellette halad el a násznép a helyszínre, a színpadra menet. A belseje már nagyon rossz állapotban volt, a koronavírus-világjárvány miatt elmaradt a tavaszi új­­raindítása, a szivattyújával is gondok voltak (újratekercselték, javították), és az apró csempék több helyen lepattogzottak ró­­la, mindenképpen ráfért a re­­konstrukció, rendbe kellett ten­­ni – mondta Tóth Tibor pol­gár­mester.

Festését a közfoglalkoztatásban dolgozó nők végezték el, akik saját kreatív ötleteiket is be­­levitték a felújítási munkákba. A szökőkút alját és oldalát vízkő borította, többek között ezért volt nagyon csúnya. Mostanra is­­mét szép, és a falu első embere megígérte: augusztus közepétől várhatóan újra üzemelhet. A helybeliek, illetve a településre érkezők más változást is tapasztalhatnak: a Csengele felirat székely rovásírással is szerepel egy helységnévtáblán.

– Nem pártötlet volt, régi vá­­gya ez a faluban élőknek, ugyanis többek rendelkeznek erdélyi, székely kötődéssel, jártak azokon a fantasztikus szépségű tájakon üdülni, kellemes emlékeket őriznek a kirándulásokról. A trianoni békediktá­tum 100. évfordulóján ennek fo­­kozott a jelentősége.