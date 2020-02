Lemondatná a törvényszék elnökét Szabó Bálint

Lemondásra szólította fel a Szegedi Törvényszék elnökét Szabó Bálint.

A független képviselő erről sajtótájékoztatón beszélt hétfőn. A képviselő a Szeviép-károsultak képviseletében azt is elmondta, hogy Tárkány-Szűcs Babetten kívül a büntető kollégium helyettes vezetőjének, a polgári kollégium vezetőjének, valamint a Szeviép-ügyben felmentő ítéletet hozó tanács két bírájának is távoznia kellene. Szerinte erre azért van szükség, mert amíg az említett bírák a helyükön vannak, addig az összes törvényszéken hozott ítélet megkérdőjelezhető. Szabó Bálint egyúttal büntetőfeljelentést is tett a Legfőbb Ügyészségen ismeretlen tettes ellen hivatali bűncselekmény elkövetése miatt.