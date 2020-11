Leszedték a tetőről az új napelemeket Kövegyen

Tavaszra várhatóan kiderül, mennyit spórol a megye legkisebb faluja azzal, hogy napelemek kerültek a polgármesteri hivatalra, és újra cserélték a huzatos ajtókat-ablakokat. Közben az épület tetőzetét is felújítják.

Egyelőre nem lehet tudni, mennyit spórol a kövegyi önkormányzat az új napelemes fűtési rendszerrel, amelyet hivatalosan egy évvel ezelőtt adtak át. Galgóczkiné Krobák Mária polgármester lapunknak azt mondta, azért nem, mert a tetőről egy ugyancsak pályázati pénzből finanszírozott felújítás miatt nagyjából egy hónapja leszerelték a napelemeket – előtte pedig nem volt szükség fűtésre. Persze most is elektromos árammal fűtenek, de most azt az energiát használják el, amelyet a nyáron tápláltak vissza a rendszerbe, pontos egyenleget tehát tavasszal tudnak majd mondani.

Annyi viszont már kiderült, hogy az új ajtók, illetve ablakok jól szigetelik a hőt, az épületben kellemes a meleg. Egyébként hasonló rendszer van a könyvtárnál is felszerelve – ez mostanában kezd működni. A kettős beruházásra az önkormányzat – mint annak idején megírtuk – csaknem 39 millió forint uniós támogatást nyert. A pénzből jutott homlokzati és lábazati hőszigetelésre, az ablakkávák kiegészítő hőszigetelésére, a födém szigetelésére, a régi ajtók és ablakok cseréje, emellett felújították a fűtési rendszert is. A tetőre napelemek kerültek, amelyek hivatalos engedélyeztetése heteket vett igénybe. Az új radiátorokban a napelemekkel termelt árammal fűtik fel a vizet. Ugyancsak elvégezték az épületek kötelező akadálymentesítését.

A falu központjában álló községháza épülete a Makói járásban a legkisebbek közé tartozik, kevesebb mint 300 négyzetméteres. Van benne egy tárgyaló, ahol a testületi üléseket is tartani szokták, 3 iroda, egy ügyfélfogadó hely, ahol a polgármester, a jegyző és a kormányhivatal munkatársa tartja meg a fogadóórákat. A hivatalban összesen 6 ember dolgozik, a szerény méretű hivatal négyszáz embert szolgál ki.