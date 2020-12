Tizenhét év után új elnöke van a megyei iparkamara szentesi szervezetének

Elnökváltást hozott a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes térségi szervezetének tisztújító közgyűlése: Horváth István tizenhét év után távozott posztjáról, utódjaként a tagok Nagypál Szilárdnak, a Ma-Ka Kft. ügyvezetőjének szavaztak bizalmat a következő négy évre. Egyik legfőbb törekvéseként szeretné bővíteni a kamarai tagságot, hogy minél több vállalkozást tudjanak elérni és segíteni.

Nagypál Szilárd évek óta segíti a kamara térségi szervezetének munkáját, több mint egy évtizede képviseli a kistérség több cégét is elnökségi tagként. Több vállalkozást is vezet, a Családi Négyes Vállalkozó és Szolgáltató Kft. vezetése mellett a Ma-Ka Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft. ügyvezetője is, így néha azt sem bánná, ha egy nap nem huszonnégy, hanem legalább huszonnyolc órából állna.

– Nem pályáztam az elnöki posztra, úgy kért fel Horváth István, hogy folytassam a munkáját. Át kellett gondolnom a felkérést, mert így is több céget vezetek, de megbeszéltük, az­­tán ráálltam, mert szívesen csinálom, amennyi időt csak rá tudok fordítani.

István munkáját továbbvinni felelősségteljes feladat, szeretnék megfelelni ennek a kihívásnak – mondta el az új elnök.

Nagypál Szilárd kitért arra is, hogy az irodának sok munkát adnak a járványhelyzet miatt megváltozott körülmények is, a koronavírus-járvány nehéz helyzet elé állítja azokat a ki­sebb vállalkozásokat, amelyek­nek nincs elég tartalékuk, vagy már korábban is nehezen mű­­­ködtek. A térségi vezető el­mondta, a kereskedelmi és iparkamara is azon van, hogyan tudnák segíteni a vállalkozásokat a kialakult helyzetben.

– A kamara azzal is segíti a vállalkozásokat, hogy helyben lehet ügyet intézni, a szentesi mellett a csongrádi iroda is egyre jobban kezd beindulni. Úgy látom, hogy a Széchenyi-­kártya is nagy segítség, egyre többen keresik, érdeklődnek felőle. A kamarai tagok száma is bővül, ezt szeretném folytatni, hogy minél több vállalkozást tudjunk elérni és segíteni. A vállalkozások is egyre inkább látják, hogy milyen előnyökkel jár a kamarai tagság. Érdemes ide tartozni – összegzett Nagypál Szilárd.