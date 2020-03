Megtelt kupakkal a makói fémszív

A vártnál is sikeresebb a makói Hagymatikum fürdő előtt elhelyezett szív alakú, fémből készült kupakgyűjtő: egy hónap sem telt el, és megtelt, ki kellett üríteni. A kezdeti népszerűségnek az adott új lendületet, hogy nagyobb gyűjtőnyílást vágtak rá.

Hogy pontosan mennyi kupak gyűlt össze első alkalommal, azt egyelőre nem tudta megmondani az ötletgazda, Csermák Szilvia önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP), mert a mennyiséget még nem mérték le. Mindenesetre őt is meglepte, hogy elég volt kevesebb mint egy hónap ahhoz, hogy először megteljen. Azt ígérte, a következő ürítéskor lemérik a kupakok súlyát. Erre akár már néhány hét múlva sor kerülhet.

A szív alakú, fémből készült kupakgyűjtőt, amihez hasonló a megye több városában van már, helybeliek javasolták még az őszi választási kampányában Csermák Szilviának. A cél az volt vele, hogy akinek otthon összegyűlnek műanyag kupakjai, itt úgy helyezhesse el, hogy tudja: az árát jótékony célra fordítják. A fémszívet a Trend Line Kft. készítette, a talapzatát a Városgazdálkodás, a lefestését pedig egy helybeli vállalkozó ajánlotta fel.

Összesen mintegy 150–170 ezer forintos értéket képvisel. A gyűjtésnek az adott új lendületet, hogy vágtak rá egy nagyobb nyílást is, amelyen keresztül egyszerre nagyobb mennyiséget is bele lehet önteni, sőt beleférnek a például mosószeres kupakok is. Ezt olvasóink közül többen is javasolták. Amikor tegnap a helyszínen jártunk, láttuk, hogy az ürítés után már harmadáig újra megtelt a szív, és csakugyan kerültek bele nagyobb méretű kupakok is. Bár voltak, akik attól féltek, hogy a nagyobb nyílás rossz szándékú embereknek arra is lehetőséget ad, hogy szemetet hajigáljanak a gyűjtőedénybe, eddig ilyenre nem került sor.