Öt ember odaadó munkáját tették tönkre a vandálok

Még be sem fejeződött a Ma­kó–­Apátfalva közti túraútvonal felújítása, valakik máris megrongálták, kidöntötték az útba igazító táblák eddig kihelyezett tartókonzoljait. A munka ettől függetlenül várhatóan kész lesz határidőre, de a Makói Természetbarát Sportegyesület kénytelen lesz a táblák biztonságára is külön gondolni.

– Öt ember kilencórányi munkáját tették tönkre az egyelőre ismeretlen tettesek – mondta a történtekkel kapcsolatban megdöbbenve Hajdu Gábor, a Makói Természetbarát Sport­egyesület projektfelelőse. Mint még az év elején megírtuk, a város túrázói elhatározták, létrehoznak egy 14 kilométeres turistaútvonalat a Maros-parton Makó és Apátfalva között az ártéri erdőben. Itt jelenleg csak egy vadcsapás van, meglévő, részben tönkrement tanösvénnyel. Ráadásként ugyanitt digitális tanösvényt is létesítenek, azaz olyan mobiltelefonos applikációt készítenek, amellyel az előre megadott GPS-koordináták alapján érdekes informá­ciókat lehet letölteni gyaloglás közben a mobiltelefonra. Ilyen az országban még nem nagyon van sehol. Ezzel a telefonfüggő fiatalokat is ki lehetne talán csalni a természetbe.

Vetekszik a legszebbekkel

Az ötlet akkora sikert aratott, hogy elnyerte az egyik áruházlánc 400 ezer forintos fődíját is. A nyáron beszámoltunk róla, hogy a munka az útvonal tisztításával megkezdődött: az egyesület tagjai és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek szerszámok segítségével igyekeznek az út egyre nagyobb szakaszát járhatóvá tenni. Amikor csatlakoztunk hozzájuk, az is kiderült, miért érdemes ezt az elképzelést megvalósítani. Az útvonal mentén páratlan szépségű az erdő, gazdag állat- és növényvilággal – mindez sokak szerint az ország legismertebb túraútvonalaival vetekszik. Az egyesület amúgy mintegy három évtizede működik, és jelenleg hetven igazolt tagja van.

Kidöntötték a táblákat

A makói természetbarátok úgy tervezték, nagyjából novemberre végeznek a munkával. Amelynek részeként tervbe vették 11 tájékoztató tábla felállítását, és ezek közül az első öt táblatartó konzolt nemrégiben el is helyezték az útvonal mentén. Ezeket rongálták meg a napokban: kiszedték a földből és elhajították, illetve némelyiket behurcolták az erdőbe. A szerencse a bajban, hogy mindegyik meglett, és egyiket sem törték össze teljesen – az azonban biztos, hogy minden tartónak a tetejét újra meg kell csinálni, az anyagot is meg kell hozzá venni, és a munkadíj sem lesz csekélység. – Ráadásul a tartóoszlopokat újra földbe kell helyezni, mélyebben, mint eddig voltak – mondja Hajdu.

Időben kész lesznek

A táblák összeszedésében a természetbarátok segítséget is kaptak: Székely Ildikó önkormányzati képviselő, civilben pedagógus közösségi oldalán számolt be arról, hogy kollégáival épp a Világ Gyalogló Hónap tiszteletére vágtak volna neki az útvonalnak, amikor szembesültek a pusztítás nyomaival és csatlakoztak a munkához. Hajdu azt mondja, a történtek ellenére várhatóan időben kész lesznek az útvonal kialakításával, de most azon is gondolkoznak, hogy a védelméhez kamerákat is felszerelnek.