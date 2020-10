Rutinná vált a házhoz rendelt online vásárlás

Felértékelődött a már évek óta ütemesen növekedő internetes kereskedelem szerepe az első járványhullámban. Tavasszal a veszélyhelyzetet megelőző bolti rohamok, az egyes áruterületek átmeneti leállása, a rövidebb nyitva tartás a világháló üzleteibe terelte az otthon maradt magyarok napi vásárlásainak nagy részét.

A hatás látványos volt: a webáruházak forgalma áprilisban minden korábbi karácsony vagy Fekete Péntek-akciózás toronymagas forgalmát túlszárnyalta, s bár a második félévben a bővülés csitult, az online megrendelések ősszel is többszörös értékeket mutatnak az e-boltokban. Még ugyan nincs vége az évnek, de az már valószínű, hogy a felnőtt internetes vásárlók tavaly mért 3,3 milliós száma tovább nőtt, és megugrott a közel 15 ezer forintos átlagos kosárérték, ami az év végére is rekordszámú megrendelésekkel párosulhat.

Sokaknál napi rutinná vált, hogy a megszokott áruházi választék otthonról is kényelmesen elérhető, és a családok odautazás, hosszas válogatás vagy cipekedés nélkül tölthetik fel a kamrát, hűtőt. A lakosság fogyasztása várhatóan a következő években is fenntartja kényelmesebb formáját, mivel az online üzletek már azt is bizonyították, hogy a váratlan helyzetekben is folyamatos beszerzési forrást jelentenek országszerte.

Az e-vásárlás terjedését az is indokolja, hogy az aktuális járványügyi szabályokhoz igazított házhoz szállító szolgáltatás érintés- és készpénzmentesen, időkorlát nélkül juttatja célba a csomagot, a rendeléseket a szállítás napján frissen készítik össze az üzletben.

Azoknak sem kell idegenkednie, akik korábban egyáltalán nem vásároltak a távolból, mert elegendő, ha felkeresik a megszokott üzlethálózat webes felületét, ahol rátalálnak a megszokott bolti hangulatra, ráadásul heti bontásban jó előre kiválaszthatják, melyik napon, melyik idősávban szeretnék házhoz kapni a termékeket, ezek a futár érkezése előtti napig módosíthatók.