Sok-sok mese bezártság ellen

Személyes igényeket, érdeklődéseket és egyéni képességeket is ismerve gondozzák napról napra a gyerekeket óvodapedagógusaik. Most a csoportos foglalkozásokat, az élményszerzési lehetőség hiányát a vásárhelyi intézmények munkatársai saját videókkal, játékos feladatokkal, a távolság ellenére is zökkenőmentes kapcsolattartással próbálják pótolni.

– Könnyebben vészelik át a be­­zártságot a gyerekek, ha biz­­tosított a folyamatos kapcsolat óvodapedagógusaikkal – foglalta össze tapasztalatait Tóthné Mohos Erika, a hódmezővásárhelyi Szeremlei Sámuel Református Óvoda vezetője. – A családok valóban fe­­gyelmezettek, belátták, je­­len helyzetben az egyetlen védekezési lehetőség, ha mind otthon maradnak. Az óvónők a szülőket is támogatják, a kicsiknek szánt feladatok mellé módszertani tanácsokkal segítik őket. Javaslatokat tesznek a feladatvégzésre, a motiváció fenntartására, az eredményes, de játékos foglalkoztatásra – mondta az intézményvezető, és hozzátette: a szülők kilencven százalékát elérik az online feladatokkal. A napi foglalkoztatás mellett a logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus munkatársaik szintén dolgoznak, és a hitéleti nevelés is folytonos.

A visszajelzések igazolták munkatársaik sikerességét. El­­készítették valamennyi foglalkoztatási területre a heti terveket, a feladatokat saját készítésű videókkal, fotókkal kísérve küldték el, a közösségi platform felületét használva. A csoportok tagjai interaktív kapcsolatban állhatnak egymással. Fontos, hogy a pedagógusaikat távolról is láthassák, hallhassák a gyerekek, ez enyhíti a bezártság érzését. A meseolvasások, játékos feladatok segítik a napi rutin fenntartását. – Az biztos, hogy nagy a lendület – folytatta Tóthné Mohos Erika. – A vásárhelyi intézmények vezetői és kollégái tartják egymással a kapcsolatot, mind hasonló tapasztalatokról számolnak be. És ha már e kényszerű intézkedéssorozat a családokat otthon maradásra kényszeríti, legyünk hálásak a sok-sok együtt töltött időért – hangsúlyozta. A megkérdezett szülők többsége megerősítette: a csoportos kapcsolattartás mű­­ködőképes, ráadásul a személyes tapasztalatok, tanácsok előbbre viszik a mindennapokat. Ha fáradtságot éreznek egymáson, kitartásra ösztönzik a másikat. Van, aki arról számolt be, hogy az iskolás korúak mellett bizony nehéz a kisebbeket is intenzíven foglalkoztatni. Ugyanakkor az óvodapedagógusok valóban lelkesen végzik a munkájukat.

