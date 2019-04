150 líbiai menekült érkezett Róma mellé

"Kulcsfontosságú, hogy más államok is kövessék most ezt a gesztust, s menedéket ajánljanak fel a líbiai konfliktus miatt veszélybe került menekülteknek" - jelentette ki Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa.



A 146 embert a líbiai belügyminisztérium és az olasz hatóságok egyeztetése nyomán evakuálták. Az Olaszországba vitt csoportban 46, szüleitől elválasztott gyermek is van. A csoport tagjai Etiópiából, Eritreából, Szomáliából, Szudánból és Szíriából kerültek Líbiába, amely egyik fő tranzitországa az Afrikából és a Közel-Keletről ezrével útnak induló migránsoknak.



Líbiában az odaérkező migránsokat zárt menekültügyi központokban tartják fogva, ahol már az április elején kirobbant tripoli harcok előtt is gyakran embertelen körülmények között sínylődtek. A világszervezet szerint jelenleg több mint 3300 ember élete van veszélyen az összecsapások frontvonalába került központokban. Az elmúlt két hétben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) több mint 825 embert szállított el közülük viszonylag biztonságosabb területre.



A jelenlegi olasz kormány és különösen Matteo Salvini belügyminiszter keményen elutasítja a Földközi-tengeren át életük kockáztatásával érkező illegális bevándorlók olaszországi befogadását, és támogatja a líbiai parti őrséget a tengeren felfedezett migránsok Líbiába történő visszatoloncolásában.



Salvini helyettese, Stefano Candiani ugyanakkor azt mondta hétfőn, hogy pontosan ezek a mentőakciók, amelyekben az ENSZ még helyben átvilágítja a menedékkérőket, jelentik azt a megoldást, ahogyan a védelmet érdemlő embereknek Európába kell érkezniük.



Az eddig Líbia keleti és déli részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok és az általa vezetett "Líbiai Nemzeti Hadsereg" (LNH) április 4-én indított offenzívát a nemzetközileg elismert egységkormány által ellenőrzött nyugat-líbiai területek, köztük a főváros, Tripoli ellen, egyebek mellett a humanitárius helyzet súlyosbodását okozva.



A heves harcok elől már több mint 40 ezer polgári lakos menekült el, de sokan a harcoló felek közé szorultak, őket a mentőcsapatok és a segélyszállítmányok nehezen érik el.



Az UNHCR 2017 óta az ötödik ilyen líbiai mentőakciót hajtotta végre hétfőn, bár a korábbi akciókban Nigerbe vagy más országokba vitték vissza a Líbiából evakuált migránsokat.