18 év után azonosították a New York-i terrortámadás egyik áldozatát

Csaknem tizennyolc évvel a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadás után azonosítottak a hatóságok egy áldozatot.



Az 1643. áldozat kilétét egy csontdarab DNS-vizsgálatával tudták kideríteni. A férfi maradványait 2013-ban találták meg, családja kérésére a nevét nem hozták nyilvánosságra.



A manhattani World Trade Center ikertornyainak összeomlása után 2753 ember tűnt el, a New York-i hatóságok azóta is azon dolgoznak, hogy valamennyi áldozatot azonosítsák.



Legutóbb 2018 júliusban sikerült azonosítani egy férfit, aki a terrortámadásban vesztette életét. Az utóbbi évek technológiai fejlesztései lehetővé teszik, hogy az igazságügyi orvos szakértők ennyi év után is sikerrel járjanak. Még 1100 áldozat maradványai várnak azonosításra.



(Lead-kép: Pixabay)