2 éve eltűnt embereket találtak meg több salvadori tömegsírban

Az ügyben indított nyomozás során a különös kegyetlenségéről hírhedt MS-13 vagy Mara Salvatrucha néven is ismert bűnbanda 128 tagját vették őrizetbe. A vádhatóság hozzátette, hogy az eltűntek földi maradványainak fellelésére indított kutatás tovább folyik a fővárostól, San Salvadortól keletre található Ilopango településének térségében.



A La Prensa Gráfica című helyi lap úgy tudja, négy rendőr holtteste is a környéken lehet elásva, akik 2016-ban tűntek el nyomtalanul.



Raúl Melara salvadori főügyész a helyszínen újságíróknak arról beszélt, hogy az idén megválasztott Nayib Bukele elnök és kormánya kiemelt feladatként kezeli az eltűntek utáni kutatást.



Csak tavaly több mint háromezer embernek veszett nyoma Salvadorban.



A június 1-jétől hivatalban lévő Bukele az eltűntek keresésén felül azt ígérte, hogy négy éven belül leszámol az erőszakos bűnszervezetekkel. Hivatalos becslések szerint ezeknek hetvenezer tagjuk van.



Az MS-13-at Los Angelesben alapították az 1980-as évek elején, eredetileg azzal a céllal, hogy a Salvadorból érkező bevándorlókat megvédje. Később szervezett bűnszövetkezetté terebélyesedett, és az embercsempészéstől a kábítószer-kereskedelemig, a rablásoktól a gyilkosságokig sok bűncselekmény írható a számlájára. A bűnszervezetnek szerte a világban mintegy harmincezer, az Egyesült Államokban pedig - az igazságügyi minisztérium adatai szerint - tízezer tagja van.



Salvador a legmagasabb gyilkossági rátájú országok közé tartozik. 2018-ban százezer lakosra ötvenegy gyilkosság jutott, igaz ez az arány felére csökkent 2016-hoz képest.



Közép-Amerika egyébként is a világ egyik legerőszakosabb térségének számít. Évente százezrek menekülnek a régiót fojtogató erőszak és szegénység elől, és próbálnak eljutni az Egyesült Államokba. Donald Trump amerikai elnök már a 2016-os választás kampányában kilátásba helyezte, hogy falat húzna az amerikai-mexikói határon a bevándorlási hullám feltartóztatására.



