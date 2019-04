2 héttel agyvérzése után meghalt az Oscar-jelölt rendező

Los Angelesben elhunyt John Singleton filmrendező-producer, 51 éves volt. A művész áprilisban szenvedett agyvérzést, és két hete újabb agyvérzéssel került kórházba. Múlt péntekre virradóra kómába esett, és az orvosok szerint nem volt esély arra, hogy magához térjen. A család egyetértésével hétfőn délután lekapcsolták az életfunkcióit biztosító gépeket. "John békésen, családtagjai és barátai körében hunyt el" - olvasható a család által kiadott közleményben, amelyet több amerikai televíziós csatorna is ismertetett.



Singleton 1991-ben, 23 évesen debütált rendezőként a Fekete vidék című filmjével, amelynek egyúttal a forgatókönyvírója is volt. A Los Angeles szegénynegyedeiben uralkodó erőszakot bemutató, önéletrajzi elemeken alapuló alkotást 1992-ben két Oscar-díjra is jelölték.



Ő volt az első afroamerikai - és egyben a legfiatalabb - rendező, akit legjobb rendezőként Oscar-díjra jelöltek. Ezt követően olyan filmeket rendezett, mint a Hazug igazság, a Shaft, a Négy tesó vagy az Elhurcolva. "Látomásos rendező és a társadalmi jelenségek kommentátora volt" - írta halálhírére reagálva az őt képviselő ICM irodalmi és filmügynökség.