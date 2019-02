300 millió dolláros kártérítésre ítélte egy amerikai bíróság Szíriát egy újságírónő halála miatt

Egy washingtoni kerületi bíróság felelősnek ítélte a szíriai kormányt Marie Colvin újságírónő 2012-ben Homsz városában történt haláláért, és ezért az elhunyt családjának járó 300 millió dolláros kártérítésre ítélte a damaszkuszi kormányt - jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) pénteken. Marie Colvin amerikai újságíró 2012-ben haditudósítóként dolgozott a polgárháborús Szíriában, amikor Homsz városában a sajtóközpont kiürítésekor tüzérségi támadás áldozata lett francia fotóriporter kollégájával együtt. A néhai újságírónő nővére és annak három gyermeke 2016-ban pert indított arra az amerikai szövetségi törvényre hivatkozva, amely lehetővé teszi áldozatoknak és hozzátartozóknak, hogy perkérelmet nyújtsanak be azon országok ellen, amelyeket az Egyesült Államok a terrorizmust támogatóként tart számon. A szíriai kormány nem vett tudomást a perről, képviselője nem jelent meg a bíróságon, amely így hozott ítéletet. Ítélete indoklásában Amy Berman Jackson bírónő kifejtette, hogy a homszi támadás törvénytelen kivégzésnek minősül, és Marie Colvin a hivatása gyakorlása miatt kifejezetten célpont volt, azért, hogy elhallgattassák mindazokat, akik a kormányzat elleni egyre szélesedő ellenzéki mozgalomról tudósítanak. A bírónő azzal is érvelt, hogy a damaszkuszi kormányzat meg akarta félemlíteni az újságírókat. "Felháborító és ezért büntető kártérítésre ítélendő egy amerikai állampolgár célzott meggyilkolása, akinek bátor munkája nemcsak fontos, hanem életbevágó is volt a háborús övezetek és általában a háborúk megértéséhez" - fogalmazott Jackson. Az amerikai rádió riportere még tavaly beszámolt arról, hogy a per koronatanúja a szír hírszerzés egyik külföldre menekült magas rangú tisztje volt. Tanúvallomásában a meg nem nevezett szír hírszerző azt állította: Rafik Sahada vezérőrnagy Homszban volt, ő irányította a homszi sajtóközpont kiürítését és ő rendelte el a lőfegyverek bevetését is. Kommentárok szerint nem valószínű, hogy az Aszad-kormányzat kifizeti a kártérítést. Annál is kevésbé, mert 2016-ban Bassár el-Aszad szír kormányfő az NBC amerikai televíziónak adott interjújában kitért a Colvin-ügyre is, és arra hivatkozott, hogy "háború van és ő illegálisan érkezett Szíriába. Terroristákkal dolgozott együtt. És mivel illegálisan érkezett az országba, mindenért őt terhelte a felelősség".