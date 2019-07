30 éves rekord dőlt meg Tokióban

Tokióban az elmúlt 18 napban alig három órát sütött összesen a nap, ilyen kevés napsütést utoljára 1988-ban jegyeztek fel, akkor 17 nap alatt tapasztaltak hasonlóan kevés napsütést.



A napsütés hiánya súlyos gondokat okoz a mezőgazdaságban. A hivatalos statisztikák szerint az uborka ára 50 százalékkal magasabb, mint a korábbi években, a padlizsán 20 százalékkal drágább, a zöldpaprika pedig 9 százalékkal.



Japán keleti és nyugati régióiban is szokatlanul alacsony a hőmérséklet, június vége óta alig süt ki a nap. A Japán Meteorológiai Szövetség szerint Tokióban július 4. és 12. között, nyolc napon át 25 Celsius-fok alatt volt a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat szerint legalább egy hétig még tovább marad a borús, esős idő, és a levegő is hűvösebb lesz, mint az ilyenkor megszokott.



A meteorológusok felhívták a gazdák figyelmét arra, hogy 1993-ban és 1988-ban, amikor hasonlóan borús, hűvös volt az idő az évnek ebben a szakában, és a nap is alig sütött, Japán-szerte súlyos károk keletkeztek a termésben.



