38 ezer illegális bevándorlót fogtak el a hatóságok Németországban a tavalyi évben

A hatóságok összesen 38 ezer illegális bevándorlót fogtak el 2018-ban. A migránsok kétharmada szárazföldön próbált bejutni Németországba. Az illegális bevándorlók száma azonban ennél jóval magasabb lehetett, ugyanis ez a szám csak a hatóság látókörébe került migránsokat tartalmazza.A hivatalos adatok a német sajtóban láttak napvilágot. Több mint 28 ezren szárazföldön érkeztek Németországba, a legtöbben – 10 300-an – Ausztria felől – írja a Deutsche Welle cikke alapján a 888.hu.



Mintegy 9270 ember próbált illegálisan bejutni az országba repülőtereken keresztül, 1120-an pedig a tengeri útvonalat választották.



A legtöbb migráns Afganisztánból, Nigériából, Irakból, Szíriából és Törökországból érkezett.



A rendőrség szerint az országba történő illegális belépések valós száma a közölt adatoknál nagyobb, mivel ebben csak az elfogottak számát közlik.



Az Ausztriából érkezők valós száma is nagyobb lehet a közzétett adatoknál. Németország szomszédai között az osztrákok után a csehektől érkezett a legtöbb ember (3931), majd Svájc (3724) és Franciaország (3406) következik.



Az elfogott személyek közül 14 000 ember busszal vagy vonattal érkezett az országba.Kedvező tendenciaAz adatok egyelőre kedvező tendenciát mutatnak. Míg 2015-ben az elfogott illegális migránsok száma 217 ezer volt, addig 2016-ban 112 ezer, 2017-ben pedig 50 ezer.



Ez azonban több tényezőnek is köszönhető. Egyrészt az EU-Törökország paktum megkötésének. A megállapodás szerint a törökök feltartóztatják az Európába áramló migránsok áradatát, cserébe az EU fizet a migránsok ellátásáért. Az EU eddig több milliárd eurót küldött a törököknek, hogy határaikon belül tartsák a migránsokat, akiknek száma meghaladhatja a négymilliót. Ennyi migráns adott be ugyanis menedékkérelmet az országban.



Emellett Magyarország, Macedónia, Horvátország, Szlovénia is lezárta a határait, így a balkáni útvonalon egyelőre nem kell számítani olyan jelenetekre, mint amiket 2015-ben láthattunk. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a lezárt határok mögött Görögországban, Boszniában, Albániában és Szerbiában több tízezernyi migráns várja, hogy beléphessen az EU területére.



Az új, bevándorlásellenes olasz kormány a délről, Afrikából érkező migránsáradatot állította meg sikerrel.



Így a németországi számok csökkenése végső soron az összeurópai összefogás eredménye.