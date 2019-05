41 halottja van a seremetyjevói légi katasztrófának - Fotók,videó

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője hétfői moszkvai sajtóértekezletén elmondta, hogyTatyjana Kasztakina, a SU-1492-es járat utaskísérője a Rosszija 24 hírcsatornának elmondta, hogy a repülő röviddel felszállás után felhőbe, erős jégesőbe került. A beszámolója szerint ekkor robbanás és elektromos villanás történt.A stewardess szerint az utasok azonnal a földet érés után felugráltak üléseikről és a kijáratokhoz rohantak, holott a gép még haladt. Szavai szerint az evakuáció a megállás után azonnal megkezdődött.Genyisz Jevdokimov, a gép kapitánya azt mondta a hírtelevíziónak, hogyA vészhullámhosszon a pilótának csak néhány szó erejéig sikerült helyreállítani a kapcsolatot a földi irányítókkal, aztán újra kellet indítani a berendezést.Az orosz és a nemzetközi médiában azonban ezzel a verzióval kapcsolatban megszólaltak olyan szakemberek is, akikA hatóságok a szerencsétlenül járt repülőgép két fekete dobozát megtalálták, és átadták őket a FÁK-országok légiközlekedésével foglalkozó orosz Államközi Repülésügyi Bizottság (MAK) szakembereinek. A berendezések műszaki állapota lehetővé teszi a dekódolást. Az eljárás 2-4 hetet vehet igénybe.A katasztrófát ki fogja vizsgálni egy kormányzati különbizottság, az Aeroflotnál, Seremetyjevón és a légi irányítóknál pedig a közlekedésbiztonsági hatóság (Rosztransznadzor) nyomoz.Az orosz közlekedési minisztérium ugyanakkor nem lát okot arra, hogy felfüggesszék az SSJ-100-asok (Sukhoj Superjet 100-asok) repülését. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy a Superjetek repülési tilalmáról dönteni a szakemberek előjoga.Jelenleg a légitársaságok 138 darab SSJ-100-ast üzemeltetnek, közülük az oroszok 105-öt. A legtöbb, 50 darab az Aeroflot gépparkjában találgató.Novemberben a Brussels Airlines belga, februárban pedig a CityJet ír légitársaság mondott le az ilyen típusú gépek használatáról. Sajtóértesülések szerint ennek oka a Superjetek gyakori meghibásodása, valamint a drága akadozó szervizelés, amit szakemberek a típus "gyermekbetegségeként" tudnak be.A pilóták a lekapcsolódott automatikával, nagy sebességgel haladó utasszállítót csak második kísérletre, kézi vezérléssel tudták letenni.A gép lángba borult, miután az orra a leszállópályához csapódott és a hátsó futóművei vagy nem nyíltak ki, vagy megrongálódtak - valószínűleg ezért sérült meg az üzemanyagtartály.A kigyulladt SSJ-100-as típusú repülőről az emberek két felfújható vészcsúszdán menekültek.A túlélő utasok méltatták a személyzet önfeláldozó munkáját. Makszim Mojszejev utaskísérő akkor vesztette életét, amikor a a gép farokrészén található vészkijáratot próbálta meg az utasoknak kinyitni. Az öttagú személyzetből hárman szorultak kórházi ápolásra. A mentést ugyanakkor - a közösségi médiában megjelent értesülések szerint - hátráltatta, hogyEzt megerősíteni látszanak az evakuálásról készült képsorok, amelyeken látható, hogy egyesek kezükben nagyobb táskával hagyták el a járművet.A bejelentést azonban a jelek szerint beárnyékolja, hogy az SZK szerint. Az egészségügyi tárca szerint a halottak egyike gyerek. Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége közölte, hogy a baleset egy amerikai áldozatot is követelt.26 áldozat ugyanis az észak-oroszországi terület lakosa volt. Az életüket vesztett utasok hozzátartozóinak az ottani önkormányzat 1 millió, a súlyos sérülteknek pedig 500 ezer rubel fájdalomdíjat fizet ki. A biztosítók a halálesetek és a súlyos egészségkárosodások esetén mintegy 2 millió rubelt ítélhetnek meg. Az Aeroflot az áldozatok hozzátartozóinak 5-5 millió rubelt szándékozik adni (A rubel jelenleg mintegy 4,4 forintot ér.)A legnagyobb orosz légitársaság részvényei a tragédia nyomán 3 százalékkal estek.Az északkelet-szibériai Norilszkban egyébként hétfőn egy Krasznojarszkból érkező Boeing-737-es repülőgép túlfutott a leszállópályán. A gép több mint száz utasa közül senki sem sérült meg. Az esetről beszámoló Interfax hírügynökség nem közölte, hogy melyik légitársaság gépével történt meg az incidens.Korábbi közlés szerint a norilszki repülőtéren hóvihar miatt 15 járatot töröltek, vagy késéssel indítottak.Negyvenegy ember halt meg az Aeroflot SSJ-100-as utasszállító gépének moszkvai kényszerleszállása során - közölte vasárnap este a kiemelt fontosságú balesetek és bűnügyek esetében eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vasárnap este Moszkvában.Az SSJ-100-as repülőgép 78 főnyi utassal és személyzettel a fedélzetén hajtott végre kényszerleszállást a seremetyjevói repülőtéren vasárnap délután. A szerencsétlenséget 37-en élték túl. A Rosszija 24 hírtelevízió tudósítása szerint legalább további két súlyos sérült is van.A túlélők közül 33-an utasok, négyen pedig a személyzet tagjai.A Moszkva-Murmanszk járat a földet érést követően gyulladt ki, az utasokat felfújt csúszdán mentették a gépből. A Szuhoj repülőgépgyár SSJ-100-as típusú gépe 28 perccel a felszállás után hajtott végre kényszerleszállást, amely során a jelentések szerint az utasszállító vagy az egyik, vagy mindkét hátsó hajtóműve megrongálódott.A műveletet az Aeroflot szerint az előírt 90 helyett 55 másodperc alatt hajtották végre. Az üzemanyaggal csaknem teletankolt repülőgép ezután teljesen kiégett.Az Interfax hírügynökség jelentése szerint a SU-1492-es járat csak másodszorra tudott leszállni. Első alkalommal túl nagy volt a gép sebessége, második alkalommal pedig felmondta a szolgálatot a jármű automatikája.Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök elrendelte, hogy a tragikus kényszerleszállás körülményeit egy állami bizottság vizsgálja ki. Az SZK a történtek miatt büntetőeljárást indított.Legkevesebb tizenhárman - köztük két gyermek - életüket vesztették, hatan pedig megsérültek az Aeroflot légitársaság Moszkva-Murmanszk járatának seremetyjevói kényszerleszállása során - közölte vasárnap este kórházi forrásokra hivatkozva a TASZSZ orosz hírügynökség. Az Interfax azt jelentette, hogy a hivatalos lista szerint a kigyulladt gépen tartózkodó 13 ember sorsa ismeretlen. A TASZSZ szerint a fedélzeten 73 utas és ötfőnyi személyzet tartózkodott. A Szuhoj repülőgépgyár SSJ-100-as típusú gépe 28 perccel a felszállás után kényszerleszállást hajtott végre, amely során a jelentések szerint az utasszállító vagy az egyik, vagy mindkét hátsó hajtóműve megrongálódott. A hátsó felén lángokba borult járműről az utasokat és a személyzetet felfújt csúszdákon mentették ki.Az Aeroflot szerint a hajtóművek a kényszerleszállást követően gyulladtak ki. Az üzemanyaggal csaknem teleöltött repülőgép teljesen kiégett. Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök elrendelte, hogy a tragikus kényszerleszállás körülményeit egy állami bizottság vizsgálja ki. A kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) a történtek miatt büntetőeljárást indított. A hírügynökségi jelentések szerint az elsődleges feltételezések szerint legvalószínűbb, hogy a tragédiát villámcsapás okozta, de nem kizárt a rövidzárlat lehetősége sem. Az incidens miatt a moszkvai repülőtereken több mint száz járatot késleltettek vagy töröltek.- Tizenhárman életüket vesztették az Aeroflot légitársaság Moszkva-Murmanszk járatának seremetyjevói kényszerleszállása során - közölte vasárnap este kórházi forrásokra hivatkozva a TASZSZ orosz hírügynökség. Az Interfax azt jelentette, hogy a hivatalos lista szerint a kigyulladt gépen tartózkodó 13 ember sorsa ismeretlen. A TASZSZ szerint a fedélzeten 73 utas és ötfőnyi személyzet tartózkodott. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök elrendelte, hogy a tragikus kényszerleszállás körülményeit egy állami bizottság vizsgálja ki. A kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) a történtek miatt büntetőeljárást indított.Korábban - Kényszerleszállást hajtott végre a moszkvai Seremetyjevo repülőtéren egy kigyulladt SSJ-100-as típusú utasszállító repülőgép vasárnap, fedélzetén 72 utassal és 6 főnyi személyzettel.A RIA Novosztyi kírügynökség szerint, amely 5 sérültről tud, az összes utast sikerült csúszdán kimenekíteni a lángoló járműből. Az Interfax úgy tudja, hogy a gépnek csak másodszorra sikerült leszállnia, amikor orral a kifutópályának ütközött és kigyulladt. Az orosz fővárosból Murmanszka tartó gép a TASZSZ értesülése szerint az egyik hajtóműben kiütött tűz miatt fordult vissza.