85 ember halála szárad a sorozatgyilkos német ápoló lelkén - Életfogytiglant kapott

Az oldenburgi tartományi bíróság 85 rendbeli gyilkosság miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Niels Högel volt ápolót csütörtökön.



A bíróság egyúttal megállapította a bűncselekmény különleges súlyát, ami kizárja a korai szabadulás lehetőségét.



Högel 2000 és 2005 között végzett áldozataival az Alsó-Szászország tartománybeli oldenburgi és a delmenhortsi kórházban. Az ápoló szándékosan a szív leállását okozó injekciót adott be betegeinek, majd megpróbálta őket újraéleszteni, többnyire sikertelenül. Harmincnégy és 96 év közötti áldozatait véletlenszerűen választotta ki.



A második világháború óta nem volt példa hasonló méretű bűncselekményre Németországban.



Frissítve:



Högelt eredetileg 100 ember meggyilkolásával vádolták, de 15 esetben nem nyert bizonyítást az emberölés.



A nyomozók szerint a 42 éves volt ápoló akár több mint kétszáz beteg életét is kiolthatta. A vádlott 43 gyilkosságot ismert be a hét hónapos tárgyalás során.

A vád szerint indoka az volt, hogy újjáélesztési képességeit csillogtatva akart elismerést bezsebelni kollégáitól, illetve unatkozott.



Henning Sass pszichiáter szakértő április végén azt mondta, hogy Högelnél személyiségzavar jeleit fedezte fel, de ezek nem voltak annyira egyértelműek, mint a mentális betegségekben szenvedőknél. A vádlott nem érzett szégyent, nem volt bűntudata, nem tanúsított megbánást tettei miatt, és képtelennek mutatkozott az együttérzésre - mutatott rá a szakértő.



Szerdán Högel bocsánatot kért áldozatai hozzátartozóitól, szégyenről és megbánásról beszélt. Az egykori ápoló elmondta: az eljárás során kiderült számára, mennyi fájdalmat okozott tetteivel.



Högelt 2005-ben kapták rajta, hogy nem előírt szert adott be egy betegnek Delmenhorstban, és 2008-ban hétévi börtönbüntetésre ítélték szándékos emberölési kísérlet miatt. 2009-ben vonult be a börtönbe, ahonnan már nem is szabadult.



Egy másik perben, 2014/15 telén ugyanis további öt ember sérelmére elkövetett gyilkossági kísérletben találták bűnösnek, majd 15 évi fogházbüntetésre ítélték. Ezután vallotta be a pszichiáterének, hogy több mint 30 gyilkosságot követett el Delmenhorstban. A nyomozók a vizsgálatot kiterjesztették az oldenburgi kórházra is, és több mint 134 exhumálást végeztek.



Az ügy felveti a kórházak felelősségét is. Perének lezárása után a kollégáinak és a főnökeinek is felelniük kell a bíróságon.