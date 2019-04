A Brexittel Theresa May politikai karrierje is véget érhet a szakértő szerint

Valószínűleg addig tart Theresa May brit miniszterelnök politikai karrierje, amíg az ország kilép az Európai Unióból - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szerdán az M1 aktuális csatornán.



Az elemző emlékeztetett: már háromszor utasították vissza a brit parlament alsóházában azt a kilépési megállapodást, amelyet Theresa May az uniós vezetőkkel kötött, és a harmadik szavazás előtt a lemondását is szóba hozta.



Valószínű az is, hogy a saját pártja, a konzervatívok éléről is távozni fog - tette hozzá.



Az Európai Unió tagállamainak vezetői szerdán rendkívüli csúcstalálkozót tartanak, az egyetlen napirendi pont az Egyesült Királyság kiválási folyamata, a tagság megszűnési határidejének esetleges újbóli halasztása lesz.



A brüsszeli ülés megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd a brit miniszterelnökkel tanácskoznak, aki a várakozások szerint bemutatja tervét a további lépésekről.