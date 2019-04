A Fehér Ház több mint 25 alkalommal bírálta felül a titkosszolgálat döntését, és adott ki biztonsági tanúsítványt

Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház több mint 25 alkalommal bírálta felül a biztonsági szakemberek döntését, és adott ki biztonsági tanúsítványt arra érdemteleneknek - derült ki az amerikai képviselőház egyik bizottságának hétfőn nyilvánosságra hozott dokumentumából.



Az ellenőrzési és reformbizottság azokat a dokumentumokat hozta nyilvánosságra, amelyek Tricia Newbold, a Fehér Ház biztonsági tanácsadójának két héttel ezelőtt a képviselőházi testület előtti tett beszámolójáról készültek.



Newbold, aki több mint két évtizede biztonsági tanácsadó a Fehér Házban, arról számolt be a képviselőknek, hogy az elnöki hivatal mintegy kéttucatnyi tisztségviselőnek és alvállalkozónak adott biztonsági tanúsítványt, holott a biztonsági szolgálat ezt megtagadta tőlük. "Úgy érzem, ez az utolsó reményem arra, hogy újból meghonosítsam a tisztességet a hivatalban" - fogalmazott Newbold. Hangsúlyozta: "rendszerszerű volt", hogy a Fehér Ház nem vette figyelembe a kérdéses biztonsági engedélyek megtagadását.



A tanácsadó elmondta azt is, birtokában van az a lista, amely azoknak a tisztségviselőknek a nevét tartalmazza, akiktől nemzetbiztonsági kockázatok miatt megtagadták a biztonsági engedélyt, de később mégis megkapták. Huszonöt személyt jelölt meg, köztük két olyan munkatársat is, aki mind a mai napig a Fehér Házban dolgozik. Mint mondta: mindkettőjüktől azért tagadták meg a biztonsági tanúsítványt, mert jelentős nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, a többi között azért, mert külföldi hatalmak befolyása alatt állnak.



A parlamenti bizottság nem hozta nyilvánosságra az érintettek neveit, de az amerikai sajtóban - köztük a The Wall Street Journal internetes kiadásában - megnevezik Jared Kushnert, Donald Trump elnök vejét, aki egyben az elnök tanácsadója is. Kushnert - az amerikai sajtóban több helyütt megjelent információk és átfogó riportok tanúságai szerint - kifejezetten szoros baráti kapcsolatok fűzik Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőhöz és Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörököshöz.



A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a nyilvánosságra került információkat, a parlamenti bizottság pedig beidézte meghallgatásra Carl Kline biztonsági igazgatót, aki Tricia Newbold szerint felelős a vitatott biztonsági tanúsítványok kiadásáért.