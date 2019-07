A Fidesz-KDNP képviselői az EP mind a 22 szakbizottságában helyet szereztek

A rekordrészvétel mellett lezajlott májusi EP-választáson a Fidesz-KDNP szövetsége rekordgyőzelmet aratott, így a Fidesz-KDNP képviselői az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságában helyet szereztek - írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Úgy fogalmaztak: "a következő 5 évben tehát minden eddiginél nagyobb erővel folytatódik a nemzeti érdekek hatékony képviselete".



Kifejtették: szerdán az Európai Parlamentben megszavazták a 2019-2024 közötti jogalkotási ciklus szakbizottsági struktúráját és döntöttek a bizottsági helyekről.



Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának újonnan megválasztott delegációvezetője továbbra is a regionális fejlesztési (REGI) és a költségvetési-ellenőrző (CONT), valamint a költségvetési bizottságnak (BUDG) lesz tagja.



Szájer József, a delegáció elnöke a jogi bizottságban (JURI) folytatja munkáját.



Trócsányi László, korábbi igazságügyi miniszter a külügyi (AFET), az alkotmányügyi (AFCO) és a petíciós bizottságban (PETI) szerzett tagságot.



Győri Enikő, korábbi madridi nagykövet, visszatérve az Európai Parlamentbe, a gazdasági és monetáris (ECON), valamint a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottságban (INTA) kezdi meg munkáját.



Gyürk András megtartotta tagságát az ipari bizottságban (ITRE), valamint tagságot nyert a környezetvédelmi bizottságban (ENVI) is.



Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke a külügyi (AFET), az alkotmányügyi (AFCO) és a biztonság- és védelempolitika bizottságban (SEDE) fogja képviselni a magyar érdekeket.



Járóka Lívia, az EP első roma származású alelnöke a nőjogi (FEMM) és az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságokban (LIBE) folytatja munkáját.



Hidvégi Balázs, újonnan megválasztott képviselőként a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI), a halászati (PECH), valamint az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságban (LIBE) kezdi meg tevékenységét.



Tóth Edina, aki hosszú évekig a néppárti képviselőcsoport munkatársa volt, képviselőként a környezetvédelmi (ENVI), ipari, kutatási és energiaügyi (ITRE), valamint a belső piaci bizottságban (IMCO) képviseli majd a nemzeti érdekeket.



Hölvényi György a fejlesztési (DEVE) és emberi jogi biztosságban (DROI) folytatja európai parlamenti tevékenységét. Később a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja azt is közölte: a Magyarország számára "kiemelt fontosságú" Fejlesztési Bizottság (DEVE) néppárti koordinátori tisztségre választották meg Hölvényi György kereszténydemokrata politikust. Azt írták: a koordinátori tisztségben erőteljesebb fellépésre van lehetőség a migráció kiváltó okainak megszüntetése érdekében és a helyben segítés politikájának erősítésében. A kereszténydemokrata politikus fejlesztéspolitikai szakmai vezetőként a hatékonyabb uniós fejlesztési politika és a nemzetközi segítségnyújtás érdekében lép majd fel - tették hozzá.



Kósa Ádám a foglalkoztatási bizottságban (EMPL) dolgozik tovább, emellett tagja lesz a petíciós bizottságnak (PETI) is.



Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő megtartotta tagságát a kulturális bizottságban (CULT), emellett a külügyi bizottságban (AFET) fog dolgozni.



Deli Andor vajdasági politikus szintén tagja lett a külügyi bizottságnak (AFET) és tovább folytatja munkáját a közlekedési bizottságban (TRAN).



Kiemelték továbbá, hogy a szakbizottságok vezető posztjairól jövő héten határoznak az egyes szakbizottságok, amely szavazás során a fideszes képviselők "jó eséllyel további vezető tisztségeket töltenek majd be".



(Lead-kép: MTI)