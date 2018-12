A finneknek elegük lett: kitoloncolják az erőszakoló migránsokat

Az idegen embereknek meg kell kapniuk azt az üzenetet, hogy ha szexuális bűncselekményeket követnek el, akkor kitoloncoljuk őket.

kép: www.hirek.sk

- jelentette ki a belügyminiszter.Ez szerinte segíthet az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésében.A belügyminiszter kijelentette, hogy amennyiben már korábban is szigorúbb büntetéseket alkalmaztak volna, legalább egy részét meg lehetett volna ezeknek a bűncselekményeknek akadályozni. - írja az Origo.hu Beszámolt arról is, hogy dolgoznak egy olyan javaslaton is, hogy a terrorizmus vagy árulás elkövetőitől megvonják a korábban esetleg megkapott finn állampolgárságot.A Finn Bevándorlási Hivatal vezetője, Pekka Nuutinen kijelentette, hogy egyetért a belügyminiszterrel, a súlyosabb büntetés lehetősége visszatarthatja a migránsokat.

Az elmúlt időszakban három súlyos, migránsok által elkövetett kiskorúakat érintő szexuális bűncselekmény volt egyetlen városban, Ouluban.

Bár még minden részlet még nem világos a közvélemény előtt, de az egyik eset különösen súlyos,mivel 7 migránst vettek őrizetbe, miután rendszeresen megerőszakoltak egy 14 év alatti kislányt.A rendőrség szerint további esetekre derülhet fény az elkövetkező időszakban, annyi viszont már most is biztos, hogy gyermek pornográfia terjesztése miatt is nyomoznak a városi kapitányságon, feltételezhetően összefüggésben a migránsok által elkövetett szexuális bűncselekményekkel.A bűnöző migránsok 4 különböző országból származnak és szinte mindannyian 20 és 30 év közöttiek.