A franciák többsége negatívan ítéli meg a bevándorlás hatásait

Általánosságban a franciák 58 százaléka ítéli károsnak a bevándorlást. A gazdasági növekedésre gyakorolt rossz hatását 54 százalékuk vallja, az ország jövőjére vonatkozóan 55, az ország identitására ható negatív következményeket pedig 58 százalék.



Hatvanegy százalékuk úgy gondolja, hogy a bevándorlás rossz hatással van a francia társadalom világi berendezkedésére, 64 százalék szerint a társadalmi összetartásra, 66 százalék szerint a közbiztonságra.



A megkérdezettek 64 százaléka gondolja úgy, hogy nem kívánatos további bevándorlókat befogadni, és szerintük félő, hogy a migráció kérdése túlságosan jelentős helyet foglal majd el a társadalmi vitákban a 2019 májusi európai parlamenti választások előtt.



Az AFP hírügynökség szerint a felmérési eredmény azt tükrözi, hogy a francia lakosság ellenségesebbé vált a bevándorlókkal szemben, holott az ország az utóbbi évtizedekben sok bevándorlót fogadott be és integrált a társadalomba, ez pedig részben hozzájárult e társadalom átalakulásához.



A franciák 61 százaléka ugyanakkor egyetért azzal, hogy az országnak be kell fogadnia azokat, akik veszélyben vannak, a háború vagy a nyomor elől menekülnek. Egyértelműen ellene vannak viszont a gazdasági bevándorlásnak: 71 százalékuk gondolja úgy, hogy az lenyomja a béreket. Hatvan százalékuk véli úgy, hogy az országnak a gazdasági szükségletei szerint kell beengednie a bevándorlókat.



Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió nehezen tud közös megoldást találni a bevándorlók elosztására, a franciák inkább amellett vannak, hogy erről minden tagország maga döntsön (54 százalék), de többségük nincs ellene annak, hogy az ország részt vegyen egy közösen elhatározandó európai befogadó rendszerben.



A megkérdezettek 51 százaléka amellett van, hogy az ország fogadja be a görög, olasz, spanyol partokhoz érkező migránsok egy részét. Viszont 63 százaléka szeretné, ha felszámolnák az EU-n belüli szabad mozgást lehetővé tévő schengeni rendszert.



A felmérést az Ifop közvélemény-kutató intézet készítette november 23-26. között egy 1015 fős reprezentatív mintán.