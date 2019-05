A Greenpeace aktivistái eltorlaszolták a BP londoni központjának a bejáratát

Greenpeace-aktivisták konténerekkel torlaszolták el a BP brit olajcég londoni központjának a bejáratát hétfőn.



A konténerekbe később az aktivisták is bemásztak, társaik pedig a hordók tetejére ülve jelentették be, hogy az épület bejáratát eltorlaszolták.



Paul Morozzo Greenpeace-aktivista, aki maga is bemászott az egyik konténerbe, azt mondta, nincs más választásuk, mint ilyen eszközökhöz folyamodni. Hozzátette, hogy a cég által kitermelt tüzelőanyag hozzájárul az emberek millióinak az életét fenyegető klímaváltozást érintő vészhelyzethez.



A BP egyelőre nem reagált az ügyre, ám a The Guardian című, baloldali brit napilap szerint arra kérték az épületben dolgozó alkalmazottakat, hogy maradjanak hétfőn otthon.



Kedden a BP várhatóan értekezletet tart, amely során - a részvényesek kifejezett kérésére - megtárgyalják a cég működésének a párizsi klímaegyezményben foglaltakkal való összehangolását.



A Greenpeace régóta követeli, hogy a BP hagyjon fel minden új olaj- és gázmező feltárásával, és helyette a megújuló energiaforrásokba fektessen.