A hétvégén újra miséznek a Notre-Dame-ban

Két hónappal a párizsi Notre-Dame tetőzetét elpusztító tűzvész után Párizs érseke, Michel Aupetit bemutatja az első misét szombaton a székesegyházban, mintegy jelezve, hogy a "Notre-Dame igencsak életben van". A szertartáson mintegy harmincan vesznek részt, a jelenlévők fele egyházi személy lesz.



A bejáratnál minden bizonnyal kérni fogják a védősisak viselését, de a papok miseruhát kívánnak viselni.



"Nyilvánvaló biztonsági okokból" nem lesznek hívek a misén, de a szertartást élőben közvetíti a KTO katolikus televíziós csatorna, hogy "a keresztények részt vehessenek és szellemi és lelki közösségben lehessenek" - tudatta a párizsi egyházmegye csütörtökön.



A székesegyházban április 15-én kitört tűzvész mély érzelmeket és világszerte azonnali szolidaritást váltott ki Franciaország emblematikus műemléke megmentése érdekében.



Az egyórás misét este hat órakor kezdik a szentély mögötti kápolnában, az épületnek ezt a részét már stabilizálták. Michel Aupetit érseken és a Notre-Dame rektorán, Patrick Chauvet-n kívül jelen lesznek többek között kanonokok, önkéntesek és a helyreállításon dolgozók.



A mise napját úgy választották ki, hogy egybeessen a székesegyház felszentelésének június 16-i évfordulójával. "Ez az időpont lelki szempontból nagy jelentőséggel bír" - hangsúlyozta Patrick Chauvet, aki örömét fejezte ki, hogy megmutathatják: "a Notre-Dame igencsak életben van".



A misét az UNESCO világörökségi listáján szereplő székesegyházban napra pontosan két hónappal a tűzvész után mutatják be, amely egyebek mellett lerombolta az épület huszártornyát, tetőzetét és a boltozat egy részét.



Az áldozni készülők az épület legkeletibb csücskében található Szent Szűz kápolnába megy majd. Itt őrizték a töviskoszorút, a katolikusok szemében a székesegyház egyik legszentebb kincsét, amelyet a párizsi tűzoltóság lelkésze mentett ki a katasztrófa éjszakáján.



Szombaton a katedrális előtti tér zárva lesz a látogatók előtt, mert jelenleg is folyik a takarítás. A korábban tervezett vecsernyét így végül nem fogják megtartani. Hasonlóképpen várni kell még az esküvői szentély megnyitására, amelyet a székesegyház oszlopa előtt álló Madonna-szobor másolata által ékesített sátorban terveznek berendezni.



A tűzvész óta 60-150 munkás dolgozott az épületben, a törmelékek elszállításán és a szerkezet stabilizálásán.



A műemlékben továbbra is a megerősítési munkálatok folynak: két "esernyőt", két óriási ideiglenes ponyvát feszítettek ki a hajó és a szentély fölé, megerősítették az északi és a déli harangtornyot, leemeltek valamennyi, megdőléssel fenyegető szobrot, hálót feszítettek ki a hajó és a szentély fölé, és kiemelték a magas üvegablakokat.



Az épület belsejéből eltávolították a kereszthajók törmelékét, amelyet a régészek átvizsgáltak. Jelenleg folyik a hajóban lehullott törmelék kiemelése robot segítségével. Vizet is párologtattak az épületben, így az altemplomban is.



Hatalmas munkák várhatók a következő hetekben is: a huszártorony helyreállításához eredetileg felállított és a tűzben leomlott állványzatot le kell bontani, boltíveket építenek a támívek alá. Belső mennyezetet is ki kell építeni, hogy megkezdhessék a boltozat szakértői vizsgálatát.



A Notre-Dame Alapítvány, az újjáépítéshez adományok gyűjtésére hivatalosan felhatalmazott négy szervezet egyike csütörtökön közölte, hogy eddig 15,7 millió eurót (közel ötmilliárd forint) kapott meg a 377 milliós felajánlásból.