A "megszállás napjaként" bírálták Ausztrálok ezrei a nemzeti ünnepet - Galéria

Számos ausztrál számára a január 26-án tartott Ausztrália-nap az őslakosok elnyomásának kezdetét jelképezi. Azt követelik, hogy gondolják át a nemzeti ünnepet, és minden évben tiltakoznak a "megszállás napja" ellen.Ausztrália mindig az őslakosok földje volt, és mindig is az lesz - skandálták tüntetők Melbourne-ben.Az ország több városában tüntetők ezrei gyűltek össze a nemzeti ünnep napjának megváltoztatását, illetve eltörlését követelve."Miért ünnepeljük ezt az Ausztrália-felfogást? Hazugságokon, népirtáson, emberölésen alapul" - mondta az AFP francia hírügynökségnek az egyik melbourne-i tüntető, Dominic Guerrera. "Nincs mit ünnepelni rajta".Scott Morrison miniszterelnök, aki ellenzi a dátum megváltoztatását, szombaton kijelentette: Ausztrália nem fordíthat hátat a múltjának. "Ausztrália képes túllépni a dolgokon, "meglátni az összes rassz, nép, kultúra, vallás és nyelv közös értékeit" - mondta.A miniszterelnök a héten közölte, hogy a kormány expedíciót finanszíroz James Cook brit felfedező első ausztráliai útjának 250. évfordulója alkalmából.Régészek egyébiránt pénteken jelentették be, hogy azonosították az Ausztráliát elsőként körbehajózó és a földrésznek nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774-1814) földi maradványait London egy hajdani temetkezőhelyén a HS2 nagysebességű vasúti hálózat építési munkálatai közben.Ausztráliában az őshonos lakosság hátrányos helyzetben van, a szegénységi mutatója magasabb, mint a többi közösségek körében. A szociális és egészségügyi ellátáshoz is nehezebben jutnak hozzá, és felülreprezentáltak a börtönnépességben is.Számos ünnepséget tartottak szombaton a nemzeti nap alkalmából, amikor több mint 16 ezer bevándorló tesz állampolgársági esküt.