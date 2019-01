A mentőhajókon rekedt bevándorlókkal való szolidaritásra szólította fel az uniós vezetőket a pápa

"A Földközi-tengerből kimentett 49 ember több napja két nem kormányzati szervezet hajóján tartózkodik, arra várva, hogy biztos kikötőt találjanak, ahol partra szállhatnak. Sürgős felhívást intézek az európai vezetőkhöz, hogy tegyenek tanúbizonyságot az irántuk való konkrét szolidaritásukról" - mondta a katolikus egyházfő a vatikánvárosi Szent Péter téren hagyományos úrangyala imájára összegyűlt hívek tízezrei előtt.



A Sea Watch december 22-én 32 menedékkérőt mentett ki a Földközi-tenger nemzetközi vizein. A Sea Eye Professor Albrecht Penck nevű hajója szombaton további 17 migránst mentett ki. A mentőhajók Málta partjai előtt vesztegelnek, fedélzetükön a kimentett bevándorlókkal. Kikötési engedélyt a helyi hatóságoktól eddig nem kaptak.



Málta megengedte, hogy a két hajó a rossz időjárás miatt a parti vizeire hajózzon, de nem adott kikötési engedélyt, mint ahogy más uniós tagállamok sem adtak engedélyt.



A másik legközelebbi ország, Olaszország kormányfő-helyettese, Luigi Di Maio, az Öt Csillag mozgalom vezetője szombaton újabb felhívást tett közzé szombaton a mentőhajókon tartózkodó nők és gyermekek olaszországi befogadására, ami továbbra is megosztja az olasz kormányt.



Az ugyancsak miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő , Matteo Salvini belügyminiszter kezdettől fogva ellenzi, hogy a nem kormányzati szervezetek hajóiról Olaszország bárkit is átvegyen. Szombati, internetes közösségi oldalon tett bejegyzésében megismételte, hogy Olaszország "továbbra sem enged a zsarolásnak". Kijelentette: a migránsokat Máltának kell partra engednie, vagy fogadja be őket Hollandia vagy Németország, mivel két német NGO-ról van szó és a Sea Watch hajója holland felségjelzésű. Salvini szégyenletesnek nevezte, hogy az Európai Unió "ismét hallgat".