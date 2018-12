A nemi erőszakok 84 százalékát migránsok követik el

Egyre többen mondják ki azt, amit a fősodratú, manipulált nyugati média évek óta próbál elhallgatni, miszerint az utóbbi években Európába beáramló bevándorlók által elkövetett szexuális támadások elsöprő többségét nem európai hátterű emberek követik el. Ráadásul az áldozatok főleg fehér, európai nők. A most megszólaló svéd politikust nehéz lesz elfogultsággal, részrehajlással vádolni, ugyanis a szóban forgó Hanif Bali Iránban született, és kurd származású –Hanif Bali a szélsőjobboldalisággal egyáltalán nem vádolható svéd Mérsékelt Párt politikusa, 2010 óta tagja a svéd parlamentnek. Szerinte ideje nevén nevezni a dolgokat:A Svédországban és Európában elkövetett szexuális támadásokat 88 százalékban migráns hátterűek követik el, miközben az áldozatok nagy része fiatal, fehér lány.Egy 2017-es tanulmány – ahogy olvasható a Voice of Europe oldalán – megerősíti a képviselő írásait.Afgánok, irakiak és szomáliaiak követik el a legtöbb erőszakot, ráadásul a súlyosabb szexuális támadások kétharmada menedékkérőkhöz köthető.Hanif Bali is felteszi a kérdést, hogy a svéd hatóságok miért nem cselekszenek határozottabban a svéd nők védelmében?A kurd származású svéd politikus brit és finn példákat is hoz, ahol szintén fiatal, fehér lányok vagy nők voltak az áldozatok.Aztöbbször is beszámolt már arról, hogy nagymértékben emelkedett az utóbbi időben a svédországi szexuális támadások száma, a rendőrség és a hatóságok azonban meglehetősen "megértően viseltetnek" az elkövetőkkel szemben.Bali kérdése teljesen jogos, miért hagyják a hatóságok, hogy sorozatban megtörténjenek ezek a borzalmas támadások, ráadásul a többség-kisebbség kérdése az idő előrehaladtával még nagyobb problémákat okozhat, ugyanis úgy tűnik, hogy a jelenlegi svéd gyerekek alkotják