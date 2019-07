A székelyföldi Atyhán felszentelték a tűzvész után újraépített római katolikus templomot

Atyha példája erőt ad az embereknek és a magyarságnak szerte a Kárpát-medencében. Azoknak is, akik adott esetben elveszítik a hitüket, akár a magyarság megmaradásába vetett bizalmukat. Azt mutatja, hogy összefogással meg tudunk maradni kereszténységünkben, nyelvünkben, magyarságunkban egyaránt"

A székelyföldi Atyhán (Atia) szombaton felszentelték azt a római katolikus templomot, amelyet egy villámcsapás okozta 2016-os tűzvész után kellett újraépíteni.Az ünnepi misét celebráló Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke kijelentette:Itt ugyanis csaknem teljesen újra kellett építeni az épületet. A leégett régi templomnak ugyanis csak a külső falai és a torony egy része maradt meg.Az újraépített templom megőrizte a régi formáját, de a 21. század követelményeinek megfelelően alakították ki a belső terét. A templomba új orgona, a toronyba új harangok kerültek, a templomkert bejáratához pedig székelykaput állítottak.A felszentelési ünnepségen Soltész Miklós államtitkár is részt vett. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a rendezvény után az MTI-nek telefonon elmondta:Megemlítette: a magyar kormány 42 millió forinttal támogatta a templom újjáépítését.- fogalmazott az államtitkár.Soltész Miklós azt is hozzátette: az ilyen templomavatások Európának is üzennek, amelynek nyugati felén sok keresztény templomot bezárnak, vagy mulatóvá, szállodává, akár mecsetté alakítanak. Ezzel szemben a Kárpát-medencében templomok százai újulnak meg.A templomnak volt ugyan villámhárítója, de a légköri elektromos kisülés olyan rendkívüli erejű volt, hogy a tetőszerkezet szentély fölötti része azonnal lángra kapott. A lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy - noha a plébános és a harangozó is a templomban tartózkodott a villámcsapás idején - a templom értékei közül csak a szentségtartót és néhány miseruhát tudtak kimenteni.A Székelyudvarhelytől 36 kilométerre, egy hegynyeregben 700-750 méter magasan fekvő Atyhának a 2011-es népszámlálás adatai szerint 222 lakosa volt, közülük 217-en magyarok. A közigazgatásilag Korond községhez tartozó település elpusztult római katolikus temploma 1797-1799 között épült.