A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg Ferenc pápa szerint

A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg, az iskolákban szükség van a szexuális nevelésre - mondta Ferenc pápa a Panamából Olaszországba tartó repülőúton hétfőn az őt kísérő újságírók kérdéseire válaszolva.



A pápához intézett első kérdés arra vonatkozott, hogy a közép-amerikai országokban nagyon sok fiatal lány esik teherbe, emiatt sokan a szexuális oktatást ellenző helyi egyházat tartják felelősnek.



Az egyházfő kijelentette, hogy az iskolákban szükség van a szexuális nevelésre. "A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg" - mondta a pápa, aki szerint a szexualitásra való oktatásnak "tárgyilagosnak, ideológiai gyarmatosítás nélkülinek" kell lennie. Megjegyezte, ezért nem mindegy, milyen oktatókat és milyen tankönyveket választanak ki erre. "Van, ami érettebbé teszi a személyiséget, más viszont kárt okoz". "Az ideális az, ha a szexuális nevelés a családokban kezdődik, de ez nem mindig lehetséges" - mondta Ferenc pápa.



Az egyházfő szokása szerint a külföldi látogatásáról visszatérő repülőúton az őt kísérő sajtó képviselőinek szabadon feltett kérdéseire válaszolt. A pápa Panamában a 34. Ifjúsági Világtalálkozón vett részt, ez volt a 26. külföldi látogatása.



A venezuelai válsággal kapcsolatban az egyházfő azt mondta, az egész szenvedő venezuelai néppel van. Hangsúlyozta, nem állhat egyik politikai fél oldalára sem, de "igazságos és békés" megoldást szorgalmaz erőszak és vérontás nélkül.



Ferenc pápa nagyon összetett problémának nevezte a migrációt. Megjegyezte, mindig fel kell tenni a kérdést, hogy egy adott országot vajon nem a bevándorlók teremtették-e meg. Emlékeztetett, hogy honfitársai, az argentinok és az Egyesült Államokban élők is "mind migránsok". Ferenc pápa az óvatos politika példájaként Svédországot említette, ahol korábban sokakat befogadtak, de a svédek tavaly azt mondták, megállnak egy kicsit, mivel "már nem tudták teljesíteni az integrációt".



"Realistán kell gondolkodni (..) a migrációk problémájának egyik megoldása azoknak az országoknak a segítése, ahonnan a migránsok jönnek" - jelentette ki Ferenc pápa. Kifejtette, hogy a migránsok éhezés vagy háború miatt érkeznek, ezért "ott kell befektetni, ahol éhezés van, és Európa képes ezt megtenni".



Arra, hogy a templomoktól eltávolodott fiatalokat miként lehet visszacsábítani, Ferenc pápa kijelentette, a pásztoroktól függ, hogy a nyáj ne szóródjon szét. Szólt a szerinte "álszent" katolikusokról is, akik minden vasárnap templomba járnak, de aztán feketén fizetik munkásaikat, kizsákmányolják embertársaikat, és a Karib-szigetekre mennek vakációzni. Ezek rossz példamutatása is eltávolítja az embereket az egyháztól - mondta a pápa.



A szexuális visszaéléssel vádolt papokkal kapcsolatban, amiről februárban a Vatikánban püspöki tanácskozást tartanak, Ferenc pápa azt mondta, először is az egyháznak tudomásul kell venni a történteket, és tudnia kell, mit kell tennie. A pápa szerint gyakran az egyházmegyékben nem tudják, mit kell tenni, ezért egyértelmű "protokollra", vagyis intézkedés-rendszerre van szükség.



Kijelentette, "felfújtnak" érzi az egyházzal szembeni elvárásokat, mivel a visszaélések problémája ezután is fennmarad, hiszen - mint fogalmazott - "emberi problémáról" van szó. Emlékeztetett, hogy a statisztikák szerint az egyházon kívüli szexuális visszaélések feljelentett elkövetőinek 5 százalékát ítélik el. Hozzátette azonban, hogy ha az egyház tudomásul veszi és megoldja az egyházon belüli visszaélések problémáját, ezzel segítheti a társadalomban és a családokban elkövetett erőszak problémájának megoldását is.