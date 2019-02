A Trump-kormányzat egyes tisztségviselői nukleáris technológiát adnának Szaúd-Arábiának

A Trump-kormányzat egyes tisztségviselői nukleáris technológia átadását szorgalmazzák Szaúd-Arábiának, és ez a Közel-Kelet destabilizálódásához vezethet - állítja egy kedden nyilvánosságra hozott amerikai kongresszusi jelentés.



A képviselőház ellenőrzési- és reformbizottságának kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Fehér Ház atomreaktorok építésének technológiáját készül átadni a sivatagi királyságnak, s ezzel törvényt is sérthet. Az atomenergiáról szóló törvény értelmében ugyanis a kongresszusnak kell jóváhagynia bármilyen nukleáris technológia továbbadását külföldi országnak.



A bizottság demokrata párti elnöke, Elijah Cummings által aláírt jelentés etikai és jogi aggodalmakat felvető "több bejelentésre" hivatkozik, és átfogó vizsgálatot sürget. Az aggodalomra eszerint olyan jelek adnak okot, amelyek arról tanúskodnak, hogy az elnöki hivatal berkeiben bizonyos tisztségviselők szokatlan gyorsasággal és erőfeszítéssel sürgetik nukleáris technológia átadását Szaúd-Arábiának.



A dokumentum a Fehér Ház egyes főbb tanácsadóira vonatkozó összeférhetetlenségekre is felhívja a figyelmet, olyanokra, amelyek szövetségi szintű bűncselekménynek minősülhetnek. Konkrétan megnevezi Derek Harveyt, a Nemzetbiztonsági Tanács egyik igazgatóját, aki a jelentés szerint egyike azoknak a politikai kinevezetteknek, akik figyelmen kívül hagyták a Fehér Ház etikai bizottságának ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseit.



A jelentés szerzőinek állítása szerint a nukleáris technológia átadásának hátterében Michael Flynn, a Trump-adminisztráció első nemzetbiztonsági tanácsadója és Thomas Barrack üzletember, a 2017-es elnöki beiktatási ünnepséget szervező bizottság vezetője állt. (Flynnt 2017 februárjában - alig három héttel a kinevezése után - menesztette Trump).



Michael Flynn 2016-ban csaknem hét hónapon keresztül - beleértve az elnöki hatalomátadás időszakát is - olyan magánvállalat tanácsadója is volt, amely atomreaktorokat kívánt eladni Szaúd-Arábiának.



Tanácsadói megbízatását megőrizte akkor is, amikor nemzetbiztonsági tanácsadónak nevezték ki. Elbocsátása után azonban a szaúdiakkal folytatott tárgyalások nem szakadtak meg, ezeket Thomas Barrack folytatta. A kongresszusi bizottság szerint Donald Trump elnök "közvetlenül is részt vesz" a technológia-átadással kapcsolatos erőfeszítésekben. A jelentés szerint a kormányzat berkeiben folytatódik e "kényes" tervnek a megvalósítása, ezért a dokumentum szerzői alapos, mélyreható vizsgálatot tartanak szükségesnek.



A jelentés szerint tisztázni kell, hogy a kormányzaton belül e téren tett lépések a nemzetbiztonság érdekeit, vagy csupán egyesek anyagi gazdagodását szolgálják-e. Fontos szempontnak tartja azt is, hogy az említett erőfeszítések a Közel-Kelet destabilizálódásához is vezethetnek. A bizottsági jelentés nyilvánosságra hozatala után Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti vezetője bejelentette: az ügyben zajló vizsgálathoz a hírszerzési bizottság is csatlakozik.